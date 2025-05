Política Exterior

El 2024 clou amb 1.900 consultes telefòniques d’atenció consular, amb una gestió de 30 emergències

Tor deslliga que al Principat li interessa estrènyer les relacions amb el Marroc pel seu dinamisme econòmic i influència al continent africà

L’atenció consular del ministeri d’Afers Exteriors va suposar l’any passat la gestió de 1.900 consultes telefòniques. Així mateix ho ha asseverat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, al davant de la comissió legislativa de Política Exterior, on ha comparegut per exposar l’informe d’acció exterior 2024. També ha manifestat, en aquesta línia, que la inscripció de persones al registre de viatgers es va incrementar un 70% i que a través del telèfon consular es van gestionar així 30 emergències.

Entre les dades que ha subratllat Tor, hi ha que durant el 2024 es van establir relacions diplomàtiques amb tres nous estats (Namíbia, Malàisia i Costa d’Ivori) i que actualment Andorra manté relacions amb 159 estats, té 112 ambaixades acreditades i altrament 105 ambaixadors estrangers, a més de 16 cònsols generals. Per contra, el país disposa de vuit ambaixades i ha consolidat una xarxa d’ambaixadors no residents per reforçar les relacions bilaterals amb diversos estats membres de la Unió Europea, informa l’ANA.

CDI i relacions amb el Marroc

Durant el passat any, s’ha continuat també donant impuls als acords per evitar la doble imposició i se’n van signar amb Letònia, Lituània, Montenegro i Romania, com es va fer saber, i s’espera que aviat es pugui signar un amb Estònia. Precisament, qüestionada per la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, sobre la possibilitat de signar un CDI amb el Marroc, Tor ha destacat que el criteri que s’està seguint per prioritzar els convenis per evitar la dobles imposició són “el de l’activitat econòmica existent amb aquell país; el del volum de residents i que siguin membres de la Unió Europea, ja que en aquests moments interessa tenir acords amb estats membres per una qüestió d’homologació”, per això ara se n’estan negociant dos amb Alemanya i Àustria.

Una cosa no treu una altra perquè el que sí que vol Andorra és “reforçar les relacions amb el Marroc, perquè pot ser un soci important” tant pel dinamisme econòmic que viu com perquè és un país influent a l’Àfrica, segons ha reconegut Tor, la qual ha manifestat que primer caldria fer aquest reforç i després iniciar les negociacions per a un CDI.

Convé remarcar que el 2024 Andorra va rebre delegacions ministerials de Kosovo, Hongria, Eslovènia o Alemanya; i el cap de Govern o la ministra d’Afers Exteriors van visitar al seu torn Xipre, Portugal, Lituània, Eslovènia, Estònia i Polònia. També es va reforçar la cooperació econòmica, contribuint a crear oportunitats de negoci, i en aquest sentit, l’any anterior va tenir lloc la primera missió econòmica a Portugal. Un altre punt destacat ha sigut que s’ha intensificat la cooperació amb Espanya i França, així com amb els petits estats europeus, i s’han formalitzat diversos acords i convenis en matèries com la fiscalitat, l’educació, la cultura, la digitalització o la mobilitat juvenil.