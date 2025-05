Diplomàcia i drets

Tor considera el reconeixement de Palestina si la reunió de juny a Nova York apunta cap a una pau negociada

La ministra reafirma la voluntat de mantenir el diàleg amb la Santa Seu mentre el Govern impulsa la despenalització de l'avortament

El balanç d’acció exterior presentat aquest divendres per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, al Consell General ha posat el focus en el compromís internacional d’Andorra amb la pau, el multilateralisme i la defensa del dret internacional. Un dels punts clau ha estat el posicionament del país davant del conflicte entre Israel i Palestina, i la possibilitat d’un reconeixement diplomàtic de l’Estat palestí.

Tor ha recordat que Andorra ha condemnat els atacs de l’octubre del 2023, ha demanat reiteradament l’alto el foc i ha defensat els drets de les minories vulnerables, “els quals sovint són majories en contextos de guerra”. A més, ha reiterat el suport del país a l’ampliació dels drets de Palestina com a estat observador a l’ONU, així com a l’Agència de Nacions Unides que protegeix els refugiats palestins (UNRWA), i a l’opinió de la Cort Internacional de Justícia sobre les polítiques d’Israel als territoris ocupats.

“Si es pot demostrar que el reconeixement de Palestina pot ser un pas efectiu cap a la pau negociada, el Govern ho podria valorar”, ha afirmat la ministra, obrint així la porta a un possible canvi de posició. El debat es podria desencallar properament en el marc d’una reunió internacional promoguda per França a Nova York, prevista per al mes de juny. Aquesta cimera serà clau per determinar si l’adhesió d’estats com França i Espanya al reconeixement de Palestina pot tenir un impacte real en la resolució del conflicte. “Estem observant amb atenció els moviments diplomàtics i analitzarem els resultats de la trobada”, ha indicat Tor.

Durant la seva intervenció, la ministra ha remarcat que la política exterior andorrana es construeix “amb veu pròpia, però alineada amb els valors del dret internacional i la pau”. El país s’ha adherit el 2024 a 228 declaracions internacionals proposades per la Unió Europea, tot mantenint una posició prudent davant textos amb contingut militar o exclusivament comunitari. A més del conflicte israelià-palestí, Andorra ha continuat condemnant la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i donant seguiment a iniciatives com la creació d’un registre de danys i un tribunal especial per jutjar el crim d’agressió.

Un altre tema sensible abordat durant la sessió ha estat la qüestió de l’avortament, inclosa al programa de legislatura. Tor ha defensat que no es tracta d’un tema estrictament diplomàtic, però sí amb una dimensió institucional que afecta la relació amb la Santa Seu. Tot i que no hi ha reunions bilaterals previstes actualment, el proper 16 de juny es celebrarà a Roma el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i el Vaticà, amb la presència d’una delegació oficial andorrana. “És un acte protocol·lari, però confiem que el diàleg institucional es mantingui obert i constructiu”, ha afirmat la ministra, referint-se també a la voluntat d’Andorra de gestionar aquest debat des del respecte institucional.

Reglament de la carrera professional i conveni sobre infraccions viàries amb França

D’altra banda, Tor també ha informat sobre l’estat actual del reglament de carrera professional dins del cos diplomàtic, el qual es troba actualment en mans dels treballadors. Segons ha explicat la ministra, el document ha estat revisat pels comandaments del ministeri i posteriorment compartit amb el personal diplomàtic, el qual ha fet arribar diverses observacions. Aquestes aportacions ja han estat incorporades al text, i ara s’espera la reacció final del col·lectiu. La ministra ha manifestat la voluntat que en el termini d’una o dues setmanes es pugui disposar d’una versió definitiva per traslladar-la a Funció Pública.

Pel que fa a les relacions amb França, la titular d’Exteriors ha informat que el Govern ja ha rebut una resposta formal per part de les autoritats franceses a la proposta andorrana per a un conveni sobre les infraccions de circulació. Tor ha recordat que Andorra ha defensat des del principi que l’acord s’ajusti al marc normatiu europeu i exclogui qüestions com l’estacionament. Tot apunta que la contraproposta francesa podria ser acceptada, ja que s’ajusta en línies generals als requisits establerts per Andorra.