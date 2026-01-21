L’AEAT rebutja l’esmena de Concòrdia i alerta que una retallada d’Andorra Turisme “seria molt perjudicial”

L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) ha expressat el seu rebuig a una de les esmenes presentada pel grup parlamentari Concòrdia al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2026, la qual proposa reduir la dotació d’Andorra Turisme per destinar dos milions d’euros al desenvolupament d’una àrea d’innovació i creació empresarial. El posicionament de l’associació arriba a les portes de la sessió de Consell General prevista per a aquest dijous, en què s’ha de fer l’examen i la votació final del pressupost, així com el debat de les reserves d’esmena.
El president de l’AEAT, Àlex Ruiz, ha manifestat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que l’associació està “totalment en contra” de la proposta, en considerar que una reducció del pressupost destinat a la promoció turística podria tenir un impacte negatiu en l’afluència de visitants. Segons ha indicat, una retallada d’aquesta magnitud podria comportar “una davallada molt important de turistes” i afectar l’organització d’esdeveniments que, segons ha defensat, són clau per avançar en la desestacionalització de l’activitat turística.
“Una retallada de vuit milions d’euros, que suposaria prop del 40% del pressupost, seria molt perjudicial per al conjunt del turisme del país” – Àlex Ruiz
En aquest sentit, Ruiz ha detallat que la proposta de Concòrdia implicaria reduir el pressupost d’Andorra Turisme “de 20 a 12 milions d’euros”, és a dir, una retallada de vuit milions, que equivaldria a prop del 40% de la dotació actual. Així, ha assenyalat que una retallada d’aquesta dimensió podria afectar la capacitat de promoció del país i la continuïtat d’esdeveniments que considera rellevants per al sector, com ara el Cirque du Soleil, l’Andorra Taste o el Classicand. “Si es comencen a retallar recursos i no es fan activitats, la gent deixarà de venir”, ha afirmat, tot insistint que l’impacte no seria només per a les empreses d’allotjament, sinó per al conjunt del sector turístic.
Tot i admetre que l’esmena no té previsió de prosperar en la votació d’aquest dijous, atès que Demòcrates per Andorra disposa de majoria parlamentària, el president de l’AEAT ha advertit que la seva oposició no es limita al debat immediat del pressupost del 2026. Segons ha assenyalat, la preocupació de l’associació se centra en l’escenari de futur i en la possibilitat que, “si Concòrdia arribés a governar a Andorra”, es pugui plantejar una reducció similar de la dotació d’Andorra Turisme.
Segons Ruiz, la disminució podria situar-se “entre un 5 i un 10%”, tot remarcant que “un 10% de turistes poden ser com un milió de persones que poden deixar de venir”
En aquest context, Ruiz ha advertit també de l’impacte potencial que podria tenir una reducció del pressupost sobre el volum de visitants. Segons ha apuntat, la disminució podria situar-se “entre un 5 i un 10%”, tot remarcant que “un 10% de turistes poden ser com un milió de persones que poden deixar de venir”. Finalment, el president de l’AEAT ha afegit que l’afectació no es limitaria als allotjaments turístics, sinó que tindria repercussions indirectes en altres sectors com el comerç i els equipaments d’oci del país (Naturland, Grandvalira o Caldea), assenyalant així que “les afectacions indirectes també serien molt importants”.