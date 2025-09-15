Democràcia i participació ciutadana en la societat digital, punt de partida de la 41a Universitat d’Estiu i Tardor

Les noves tecnologies han anat transformant el món a escala global en tots els àmbits: social, econòmic i geopolític. Davant d’aquests reptes, la 41a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor s’ha inaugurat aquest dilluns al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb el lema ‘La societat digital global, oportunitats i riscos‘. L’edició coincideix amb la declaració del Consell d’Europa de l’any 2025 com a Any Europeu de l’Educació per a la Ciutadania Digital, un marc que busca promoure una visió crítica i responsable de la digitalització.
En l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha remarcat que “el títol no podria ser més oportú: vivim en una època de transformació vertiginosa. La digitalització és una realitat omnipresent. Internet, la telefonia, la realitat virtual i la intel·ligència artificial han obert horitzons impensables, però també han generat tensions i riscos que no podem ignorar, com la manipulació o el ciberassetjament”. Espot ha subratllat també que “la tecnologia és un reflex dels valors i de les decisions que prenem com a societat”, afegint que “des del Govern volem una digitalització que no deixi ningú enrere”.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha contextualitzat la temàtica explicant que “el Consell d’Europa ha definit aquest any com l’Any de la Ciutadania Digital, integrat dins del seu programa de ciutadania democràtica, més ampli. Això vincula molt la seva feina amb els temes que tractarem en aquesta Universitat d’Estiu i Tardor”. Baró ha remarcat que l’objectiu de les jornades és “formar esperit crític i donar pistes de reflexió a la ciutadania” en relació amb l’ús de les noves tecnologies.
Per la seva part, el professor titular de filosofia del dret i de la política de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí, encarregat d’impartir la conferència inaugural titulada ‘Democràcia i participació ciutadana en la societat digital’, ha advertit que les noves tecnologies són alhora una gran oportunitat i una amenaça per a la democràcia. “Ens trobem en un moment de transició, en el qual la ciutadania i els governs han de prendre decisions per defensar i impulsar una democràcia més moderna”.
Qüestionat per com combatre la manipulació i les ‘fake news’, Martí ha explicat que “ la primera barrera ha de ser la ciutadania amb sentit crític i educació, però també són necessàries regulacions globals, especialment en àmbits com la intel·ligència artificial”, ha afirmat.
La programació continuarà demà dimarts 16 de setembre amb la conferència de la periodista Carme Colomina, especialitzada en la Unió Europea i la desinformació, la qual analitzarà la propagació d’informació falsa a les xarxes socials i el paper de la intel·ligència artificial generativa. El dilluns 22 de setembre serà el torn de la professora Laurence Devillers (Universitat de la Sorbona), qui oferirà la ponència “Desmitificació de les intel·ligències artificials i reptes ètics”. Finalment, el dimarts 23 de setembre Marta Aymerich, metgessa i directora del Centre de Recerca en Salut Digital de la UOC, clourà el cicle amb una sessió sobre l’impacte de la digitalització en la salut.