Mesura cautelar per possible incompatibilitat

David Pérez s’oposa a la seva suspensió de la junta de govern i denuncia una actuació “inconstitucional”

El conseller d’Escaldes-Engordany assegura que la seva feina a Empark no és incompatible amb el càrrec comunal

El conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis del comú d’Escaldes-Engordany, David Pérez, ha presentat aquest divendres un escrit d’oposició a l’acord de la junta de govern del passat 23 de juliol, mitjançant el qual se’l va apartar temporalment de la junta mentre s’analitza una possible incompatibilitat entre el seu càrrec comunal i la seva activitat laboral a l’empresa privada Empark.

En el document, Pérez manifesta que s’oposa a la decisió i denuncia el que considera una “flagrant desviació de poder i la clara arbitrarietat que configuren l’actuació de la majoria comunal”. També assenyala que “l’acte de suspendre provisionalment un conseller del comú de la seva condició de membre de la junta de govern no té cap empara, ni reglamentària, ni legal, i esdevé una actuació inconstitucional”.

El conseller afegeix en el mateix escrit que no va ser convocat a la sessió on es va prendre la decisió: “Fins i tot em plantejo com es va convocar la junta, ja que no vaig rebre convocatòria per poder-hi participar”.

Pel que fa al possible conflicte d’interessos, Pérez afirma: “Estic convençut que la meva condició de treballador assalariat d’una empresa titular d’una concessió no és incompatible amb l’exercici del meu mandat de conseller comunal”.

També atribueix la situació a una intenció política de la cònsol major: “Tot plegat és el resultat d’una voluntat, públicament expressada per la cònsol major, d’apartar-me de la política comunal perquè no soc un elegit disciplinadament obedient als seus designis autoritaris”.

Pérez ha explicat que no havia fet declaracions públiques fins ara perquè s’havia de “concentrar en preparar les al·legacions de l’oposició argumentada” que ha presentat aquest divendres al comú. També ha fet públic l’escrit perquè, segons diu, es pugui “copsar no solament el caràcter inconstitucional de l’acord” sinó també “la desviació de poder” que, al seu parer, implica.