Mesura cautelar

Gili justifica l’apartament del conseller David Pérez per una incompatibilitat contractual detectada pel comú

La cònsol major remarca que l'actuació no respon a cap llei, sinó a una clàusula d’un contracte amb Empark

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha sortit al pas de la polèmica per l’apartament temporal del conseller comunal David Pérez, després que Intervenció detectés una presumpta incompatibilitat vinculada al seu vincle laboral amb l’empresa concessionària Empark.

Segons ha explicat Gili, la qüestió no respon a cap incompatibilitat legal establerta, sinó a una clàusula del contracte signat fa 25 anys amb la concessionària d’aparcaments. “És una incompatibilitat que no està escrita per llei, però sí al contracte. I, com a administració, també hem de respectar els contractes”, ha manifestat la cònsol major.

Tanmateix, la cònsol major ha exposat que el punt, com és habitual, va passar per la Junta de Govern i per la fiscalització del Departament d’Intervenció. A partir d’aquesta revisió rutinària, el departament va emetre un informe desfavorable. “Intervenció detecta presumptament unes qüestions irregulars relacionades amb tarifes que, segons el contracte, han de passar per Junta de Govern”, ha explicat.

L’informe també posa el focus en una clàusula contractual que estableix que no pot haver-hi cap vincle entre treballadors de la concessionària i càrrecs comunals. “És una clàusula que ningú coneixia, però que és clara. Ens obliga a actuar”, ha afegit Gili, tot remarcant que “no hi ha cap voluntat de fer mal absolutament a ningú, sinó de respectar la legalitat”.

L’actuació del departament comunal d’Intervenció ha anat acompanyada d’un informe jurídic que confirma la interpretació del departament. Tot i que la situació encara s’està estudiant, la cònsol assegura que s’està fent “amb responsabilitat i independència”. En aquest sentit, ha insistit: “Tots els càrrecs del comú han de passar per exercicis de fiscalització. És el que correspon”.

El cònsol menor, Quim Dolsa, també ha defensat la mesura i ha afirmat: “Entenem que la nostra obligació com a comú és fer-ho. A partir d’aquí, veurem què en surt, però intentarem que sigui el més ràpid possible”.

Des del bloc de la minoria s’ha confirmat que van ser informats recentment i han demanat celeritat. “Sí que s’ha comunicat que hi ha una mesura cautelar. Ara estem a l’espera dels informes jurídics, als quals encara no hem tingut accés”, han afirmat fonts de l’oposició.