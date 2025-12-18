Concòrdia proposa equiparar els permisos de naixement l’any 2028 amb una clàusula de flexibilitat regulada

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una dotzena d’esmenes al Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral amb l’objectiu d’accelerar l’equiparació dels permisos de naixement i introduir una flexibilitat regulada en el seu gaudiment. Segons ha exposat la formació en el comunicat enviat aquest mateix dijous, la proposta pretén que la igualtat plena entre permisos de maternitat i paternitat s’assoleixi l’any 2028, i no el 2033 com preveu el text del Govern.
Així, Concòrdia proposa modificar el títol del projecte perquè passi a denominar-se Projecte de llei per a l’equiparació dels permisos de naixement a Andorra. “Permet reforçar la idea que els permisos vinculats al naixement, l’adopció o l’acolliment no constitueixen períodes de descans, sinó que estan destinats a la cura, la criança i l’atenció al nadó”, ha apuntalat el grup. Per altra banda, han apuntalat que “la distribució desigual de les tasques de cura i de la responsabilitat familiar continua sent un dels principals factors de discriminació indirecta que afecten les trajectòries laborals i econòmiques de les dones”.
Les esmenes s’articulen al voltant de quatre grans eixos. El primer fa referència a la progressió del permís de naixement paternal, proposant que la igualtat s’assoleixi en només tres anys, i passant de les quatre setmanes actuals a deu el 2026, quinze el 2027 i vint setmanes l’any 2028. Segons el grup, aquest calendari permetria que “l’equiparació sigui una realitat en només tres anys, i no pas vuit com planteja el Govern”.
El segon eix se centra en els casos en què tots dos progenitors treballen a la mateixa empresa. En aquest punt, Concòrdia planteja eliminar la clàusula que permet a la direcció limitar el gaudiment simultani dels permisos. “La direcció empresarial ha d’adoptar les mesures d’organització necessàries per garantir l’exercici efectiu d’aquest dret”, han indicat.
El tercer bloc aborda el caràcter obligatori de les setmanes immediatament posteriors al part. Concòrdia ha recordat que per a la mare es mantenen sis setmanes obligatòries, mentre que per al segon progenitor aquestes augmentarien progressivament fins a assolir també les sis setmanes l’any 2028. Alhora, es proposa introduir una clàusula d’excepcionalitat per a persones treballadores per compte propi, càrrecs de direcció o activitats essencials. “L’activitat laboral no pot superar les deu hores setmanals ni excedir una quarta part de la jornada ordinària”, han precisat, per tal de no desvirtuar el caràcter obligatori del permís.
Finalment, Concòrdia proposa una flexibilitat regulada per al gaudiment de la part voluntària del permís, mitjançant suspensió total o parcial de la jornada, així com la introducció d’un topall econòmic a la prestació, fixat en dues vegades el llindar econòmic de cohesió social. Segons el comunicat, aquest límit respon a “criteris de sostenibilitat financera, equitat i responsabilitat en l’ús dels recursos públics” i no ha de suposar “un obstacle real per a l’accés al permís ni una penalització per a les famílies”.