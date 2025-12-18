Els socialdemòcrates volen situar el 2027 com a data clau per assolir la igualtat en els permisos de naixement

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un conjunt d’esmenes al projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, amb l’objectiu de reforçar-ne el contingut i accelerar-ne l’aplicació. La presidenta del grup, Susanna Vela, ha defensat que la igualtat “no és una declaració d’intencions ni un eslògan”, sinó que “és política pública que s’ha de traduir en accions i fets concrets, aplicables i efectius ara, no d’aquí a 10 o 15 anys”. En aquest sentit, ha qualificat la proposta governamental de “massa tímida i excessivament conservadora” i ha remarcat que cal una llei “útil i realment transformadora”.
Entre les esmenes destacades, Vela ha anunciat el canvi del títol del projecte de llei, el qual passaria a incloure explícitament la igualtat de permisos per naixement, adopció i acolliment, així com el foment de la corresponsabilitat en la criança. A més, ha posat l’accent en la modificació de la terminologia utilitzada, substituint el concepte de “descans” pel de “permís de naixement i de cura”. “Les paraules són importants perquè construeixen realitat”, ha afirmat, afegint que parlar de descans “invisibilitza la feina de la cura, que és bàsica per a la societat”.
Per altra banda, el conseller general Pere Baró ha explicat que les esmenes s’han treballat amb entitats com l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Stop Violències i Acció Feminista. En aquest sentit, i en relació amb els permisos igualitaris, Baró ha criticat que el projecte de llei situï l’horitzó de plenitud l’any 2033. “Ens sembla ridícul esperar tants anys”, ha afirmat, tot defensant que no es poden posar per davant els aspectes econòmics als socials i d’igualtat. Per aquest motiu, el PS proposa que la igualtat total de permisos s’assoleixi l’any 2027. “No és una proposta ideològica, és de sentit comú”, ha remarcat.
Una altra de les esmenes fa referència a la limitació del gaudiment simultani dels permisos quan els progenitors treballen a la mateixa empresa. Baró ha explicat que els socialdemòcrates accepten aquesta limitació només en casos puntuals i sota tres condicions: empreses de més de 50 treballadors, persones que treballin al mateix departament i una necessitat crítica degudament justificada. “S’ha de veure clarament cap on es vol anar: igualtat protegint l’empresa o igualtat protegint el pare o la mare”, ha assenyalat.
El grup també proposa mesures per garantir la justícia envers totes les famílies, inclosa la possibilitat que les famílies monoparentals acumulin els permisos, així com l’equiparació dels permisos d’adopció i acolliment als de naixement pel que fa al calendari d’aplicació. “El dret és de l’infant, no del tipus de família en què neix o creix”, ha defensat Baró. Pel que fa a l’avaluació de la llei, ha defensat una avaluació periòdica per analitzar si la llei funciona i quines millores cal introduir, amb indicadors no només econòmics, sinó també socials, d’igualtat i de salut.
Una altra esmena rellevant afecta el finançament de les prestacions per maternitat, paternitat i adopció. El Govern proposa que aquestes siguin assumides per ells mateixos, mentre que els socialdemòcrates aposten perquè siguin a càrrec de la CASS. Segons Baró, “és una qüestió de justícia”, ja que les persones beneficiàries cotitzen al sistema com la resta, i traslladar aquest cost a l’administració general “no és coherent ni sostenible”. En aquest sentit, ha reiterat que el que es busca és “una igualtat real” i un país “que no tingui por d’avançar”, lamentant, però, que la llei arribi al final de la legislatura. “L’important és que arribi bé i no a mitges tintes”, ha remarcat.
Qüestionats sobre la possibilitat que les esmenes siguin rebutjades, Vela ha assegurat que “s’haurà de discutir més en profunditat” i que el grup intentarà “arrencar com sigui aquestes modificacions”, sense avançar-se als treballs en comissió ni a les propostes dels altres grups parlamentaris, amb la voluntat d’assolir el màxim consens possible. Precisament, Baró ha advertit que, si no prosperen, el PS té previst incloure la llei d’igualtat com una de les primeres iniciatives del seu programa electoral del 2027. Sobre altres propostes que situen l’horitzó en el 2028, ha afirmat que el grup està obert a negociar: “Si aconseguim baixar del 2033, no ens tanquem”.