  El president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, en una compareixença anterior.
Alex Montero Carrer
La gestió de l'entitat, de nou en dubte

Reserva d’esmena de Concòrdia pels contractes d’Andorra Turisme: “S’està amagant quant s’està gastant el Govern”

Cerni Escalé reitera que “la informació ha de ser pública”, mentre Pere Baró defensa que “sense transparència no hi ha una democràcia plena”

El debat sobre la transparència dels contractes d’Andorra Turisme ha quedat fora del consens assolit en el marc de la nova Llei del turisme, la qual es votarà el pròxim 30 d’abril al Consell General. Així ho ha explicat el president del grup parlamentari de Còncordia, Cerni Escalé, qui ha estat molt contundent en la defensa de la transparència dels contractes: “Andorra Turisme és una societat pública i la informació ha de ser pública sobre quant s’està gastant el Govern”. En aquest sentit, ha remarcat que “la totalitat dels contractes que ha fet, que són d’un import elevat de més de 20.000 euros, són confidencials”.

Una situació que, per al grup encapçalat per Escalé, es considera inacceptable: “Nosaltres pensem que això no pot ser”, apuntant directament a les conseqüències d’aquesta manca de transparència. “S’està amagant quant s’està gastant el Govern”, ha assegurat. Davant la negativa de la majoria a incorporar canvis en aquest àmbit, Escalé ha confirmat que el seu grup no renuncia a seguir defensant aquesta posició: “Farem una reserva d’esmena. Això es discutirà separadament al ple”.

Per la seva banda, el socialdemòcrata Pere Baró ha situat la transparència com un element clau del sistema democràtic. “La transparència és part de la democràcia, és un pilar fonamental. Sense transparència no hi ha una democràcia plena”, ha remarcat. En aquesta línia, Baró ha insistit en la necessitat de retre comptes a la ciutadania. “Nosaltres no podem deixar d’insistir, hem d’explicar-li a la ciutadania on van els seus diners i què fan amb ells”, ha afirmat, admetent, però, que el grup encara no ha pres una decisió sobre possibles accions parlamentàries en aquest punt: “Ho parlarem la setmana vinent, però en principi no farem cap reserva d’esmena”, ha indicat.

