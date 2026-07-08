Concòrdia insta el Govern a actuar després de les queixes per les altes temperatures registrades a les aules

El grup parlamentari de Concòrdia ha interpel·lat el Govern sobre les condicions tèrmiques dels centres educatius després que l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Andorrana (AMPAEA) denunciés que, durant la recta final del curs, alguns alumnes van haver de fer classe en aules amb temperatures superiors als 30 graus. Mitjançant una bateria de preguntes parlamentàries, la consellera general Maria Àngels Aché demana a l’Executiu si té identificats els centres educatius que presenten problemes de regulació tèrmica i si preveu impulsar actuacions per adaptar-los a l’augment de les temperatures.
La parlamentària també pregunta si el Ministeri d’Educació ha elaborat o té previst elaborar un diagnòstic sobre l’impacte que les altes temperatures poden tenir en el rendiment acadèmic, el benestar i la salut de l’alumnat. Segons exposa Concòrdia, els episodis de temperatures elevades són cada vegada més freqüents i bona part dels espais escolars del país no disposen de sistemes de climatització, malgrat que els alumnes hi passen una part important de la jornada. La formació considera que aquesta situació fa necessari adaptar progressivament els centres educatius als nous escenaris climàtics.
El grup parlamentari sosté que els episodis registrats aquest final de curs es poden repetir els pròxims anys, atès que els períodes de calor són cada vegada més llargs. En aquest sentit, assenyala que aquesta situació planteja interrogants sobre l’adequació dels centres educatius i del calendari lectiu. Concòrdia defensa que cal garantir unes condicions adequades perquè cap alumne vegi afectat el seu aprenentatge i considera que la climatització dels espais escolars és una qüestió que afecta tant el confort com la salut dels infants i adolescents.