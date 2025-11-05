Concòrdia i el PS reclamen al Govern més transparència sobre l’Entry/Exit i les negociacions amb la Unió Europea

Davant del context sobre la posada en marxa de l’Entry/Exit System, els grups parlamentaris de Concòrdia i Socialdemòcrata han expressat la seva preocupació per la manca d’informació sobre el desenvolupament de les negociacions i les possibles conseqüències del nou sistema. Així, Cerni Escalé, ha denunciat l’“opacitat del Govern” i ha lamentat que “no se’ns està transmetent cap informació sobre les negociacions de la Unió Europea ni sobre l’evolució diplomàtica de l’EES”. A més, ha afegit que “l’única informació que hem rebut és la que hem pogut aconseguir per les demandes d’informació, però les respostes arriben fins a quaranta dies després de ser formulades”, fet que, segons ell, “dificulta el seguiment d’un tema que evoluciona de forma ràpida”.
“S’ha creat un sistema en el qual les forces polítiques que no estan a favor de l’Acord d’associació amb la Unió Europea no són informades de les negociacions diplomàtiques” – Cerni Escalé
En aquesta línia, el president de Concòrdia considera que “s’ha creat un sistema en el qual les forces polítiques que no estan a favor de l’Acord d’associació no són informades de les negociacions diplomàtiques”, i ha advertit que aquesta situació “trenca amb la dinàmica històrica de diàleg coral en política exterior”. A més, Escalé ha remarcat que “és difícil opinar quan no tenim el fons a les mans; sabem el que hem llegit a la premsa i estem alarmats”.
“És evident que alguna cosa ha fallat a nivell de l’estratègia de Govern […] No som un país prou atractiu per a la mà d’obra qualificada i això ha provocat dependència de treballadors extracomunitaris” – Pere Baró
Per la seva banda, Pere Baró, ha expressat la voluntat del grup d’oferir “mà estesa si se’ns demana ajuda”, tot i assenyalar que “de moment no hem tingut cap contacte amb el PSOE ni amb el PSC, ja que el Govern encara negocia amb Espanya”. El socialdemòcrata ha afirmat que “és evident que alguna cosa ha fallat a escala de l’estratègia de Govern” i ha vinculat la situació a problemes estructurals del mercat laboral andorrà. Segons ell, “no som un país prou atractiu per a la mà d’obra qualificada i això ha provocat dependència de treballadors extracomunitaris”, fet que, a parer seu, “ha generat un problema de mà d’obra que afecta tant treballadors com petits empresaris, i DA n’és un dels principals responsables”.