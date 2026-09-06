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Pol Forcada Quevedo
  • Política
Definir el futur

Concòrdia esmena a la totalitat la modificació de la Llei d’Ensenyament Superior perquè «és poc ambiciosa»

Mitjançant un comunicat, apunta que aquesta "es limita a introduir modificacions puntuals a una llei marc que hauria de ser l’element essencial"

El grup parlamentari de Concòrdia ha formulat esmena a la totalitat a la modificació de la Llei d’Ensenyament Superior. Mitjançant un comunicat, fa esment que considera que «és una reforma poc ambiciosa tenint en compte el repte que representa, i que es limita a introduir modificacions puntuals a una llei marc que hauria de ser l’element essencial per definir el futur de l’ensenyament superior a Andorra».

D’una banda, assenyala que la normativa «no aprofundeix en l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior», la qual hauria d’establir les directrius i les prioritats a llarg termini i orientar l’evolució del sistema. I, d’altra banda, diuen, «tampoc preveu cap regulació específica per a les noves universitats o institucions d’ensenyament superior, que hauria d’anar en coherència amb el model i les necessitats del país».

En darrer lloc, l’escrit assenyala que «els darrers anys hi ha hagut un increment significatiu del nombre d’universitats privades que s’han instal·lat a Andorra, arran d’una manca de regulació específica». Això, indiquen, té un impacte directe sobre la reputació internacional del país com a destinació d’ensenyament superior i posa en relleu la manca d’una aposta clara per un model basat en la qualitat i el valor afegit, en comptes d’un creixement basat en la quantitat de centres i titulacions que s’imparteixen.

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