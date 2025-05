Els sindicats continuen sense resposta

El Govern ajorna la validació de les graelles salarials dels cossos especials a l’espera d’un complement d’informació

L’Executiu continua analitzant les dades cos per cos i posició per posició, i preveu traslladar una proposta “acurada i treballada” pròximament

El Govern no ha validat aquest dimecres cap proposta definitiva sobre la revisió de les graelles salarials dels cossos especials de l’administració, tot i que s’esperava un possible avenç en aquest àmbit. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha confirmat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la qüestió “ha ocupat bona part del tram final de la reunió”, però que encara s’estan recollint dades i valorant informació complementària.

El ministre ha afirmat que “s’ha presentat un primer esborrany sobre els cossos especials”, però que per tancar-lo definitivament cal “un complement d’informació que ha de facilitar l’empresa que ha col·laborat en l’estudi”. En aquest sentit, ha precisat que no es tracta d’una aportació sindical, sinó d’un detall tècnic “lligat a les posicions salarials i els nivells de responsabilitat”.

L’anàlisi s’ha fet “cos per cos i lloc de treball per lloc de treball”, ha explicat Casal, referint-se específicament a col·lectius com banders, policies, agents de duana, bombers, funcionaris del centre penitenciari, personal diplomàtic, educació, justícia i el cos general. El treball comparatiu inclou tant la revisió interna —“més responsabilitat, més salari”— com l’anàlisi externa respecte al mercat laboral de l’entorn. “La competitivitat externa s’ha analitzat en aquesta feina”, ha indicat.

Pel que fa al calendari, Casal ha evitat concretar dates: “Analitzarem aquest complement tan bon punt el tinguem. Volem anar el més ràpid possible, però hem d’anar a pams”. D’aquesta manera, ha subratllat que l’objectiu és “traslladar una proposta acurada i treballada a les pròximes setmanes als representants dels cossos de l’administració”.

Paral·lelament a aquest procés, cal destacar que el Govern també treballa en la revalorització de salaris derivada de l’avaluació de l’acompliment professional, que havia quedat congelada des de feia entre 10 i 15 anys. Segons ha recordat el ministre, aquest exercici “pot suposar un increment d’entre l’1 i el 8% del salari en funció de l’antiguitat”, però sempre “que es compleixin els requisits establerts”. En aquest sentit, Casal ha volgut deixar clar que no es tracta de dos augments paral·lels, sinó de “dos anàlisis diferents”: d’una banda, l’avaluació del rendiment individual, i de l’altra, la revisió estructural de les graelles salarials de la funció pública.