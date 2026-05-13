Govern acusa Concòrdia de fer un “abús de llenguatge” en vincular la signatura de l’Acord amb l’entrada en vigor

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha rebutjat aquest dimecres la petició de Concòrdia de suspendre immediatament el procés de signatura de l’Acord d’associació amb la Unió Europea fins a la celebració d’un referèndum consultiu, i ha acusat la formació de fer “un abús de llenguatge” en equiparar la signatura del text amb la seva entrada en vigor.
En resposta al comunicat emès per Concòrdia, considerant “profundament antidemocràtic” avançar en el procés sense una consulta prèvia a la ciutadania, Casal ha defensat que la signatura de l’Acord “només estabilitza el text” i no implica encara cap aplicació efectiva ni ratificació jurídica. “La signatura no vol dir l’entrada en vigor de l’acord”, ha insistit, remarcant que encara resten diversos tràmits europeus i interns abans que el text pugui ser ratificat definitivament.
Casal defensa que el calendari de l’Executiu “sempre ha estat clar” i que el referèndum no es pot convocar abans perquè el text encara no està “estabilitzat jurídicament”
D’aquesta manera, el portaveu ha reiterat que, després del pas pel grup EFTA i el comitè de representants permanents, el text haurà de ser elevat al Consell de la UE, signat formalment i posteriorment sotmès al Parlament Europeu. Només després d’aquest recorregut, segons ha reiterat, el Govern convocarà la consulta ciutadana i, eventualment, la ratificació al Consell General.
En aquest sentit, Casal ha defensat que el calendari de l’Executiu “sempre ha estat clar” i que el referèndum no es pot convocar abans perquè el text encara no està “estabilitzat jurídicament”. A més, ha remarcat que la ratificació “no es pot dur a terme” sense l’aprovació del Consell General i que serà en aquell moment quan els consellers hauran de pronunciar-se sobre l’acord.
El ministre també ha carregat contra les formacions més crítiques amb l’Acord d’associació, assegurant que resulta “curiós” que siguin “les primeres interessades” a reclamar ara el referèndum. Segons ha apuntat, això fa pensar que responen més a “una situació de calendari de legislatura” que no pas a la voluntat real de tirar endavant el projecte europeu.
El ministre portaveu també carrega contra les formacions més crítiques amb l’Acord d’associació, assegurant que resulta “curiós” que siguin “les primeres interessades” a reclamar ara el referèndum
Pel que fa a la campanya de recollida de signatures impulsada a través de Change.org per reclamar una consulta abans de la signatura, Casal ha minimitzat el valor de la iniciativa assegurant que es tracta d’una plataforma “sense un procediment reglat” i que no permet verificar ni la identitat dels signants ni si formen part del cens electoral andorrà.
Igualment, el portaveu ha admès, però, que els retards i els tecnicismes del procés poden generar cansament o desconcert entre la ciutadania. Tot i això, ha defensat que la Unió Europea manté interès per culminar l’Acord, especialment sota la presidència de torn de Xipre, i ha assegurat que les dificultats actuals responen a factors “exògens” vinculats als procediments europeus i no a una manca de voluntat política.
Amb tot, Casal també ha apel·lat a la “pedagogia” i a la necessitat d’explicar amb claredat les diferents fases del procés, tot reclamant a la resta de forces polítiques que no confonguin la ciutadania sobre l’abast jurídic de la signatura de l’Acord.