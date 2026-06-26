Carine Montaner confirma que serà la candidata d’Andorra Endavant i defensa una llista en solitari «per coherència»

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha anunciat aquest divendres que serà la candidata de la formació a les pròximes eleccions generals. Ho farà al capdavant d’una candidatura nacional sota la fórmula Andorra Endavant – Independents i amb la voluntat de presentar llistes territorials al màxim de parròquies possibles. La dirigent justifica la decisió de concórrer en solitari «per coherència, convicció i respecte als ciutadans».
Montaner assegura que la decisió respon a la voluntat de mantenir la paraula donada als electors i marca distàncies amb altres formacions polítiques. «Massa sovint hem vist formacions que, després de les eleccions, han canviat de rumb, han renunciat als compromisos adquirits o han acabat pactant amb aquells contra els quals havien fet campanya», afirma. «Aquesta no és la nostra manera d’entendre la política», afegeix.
Així, sosté que el programa electoral serà «un autèntic contracte amb la ciutadania» i que «allò que direm durant la campanya és allò que defensarem després de les eleccions». «La paraula donada ens compromet i la coherència és un valor irrenunciable», afegeix, tot indicant que es presenta per «solucionar els problemes reals dels ciutadans», corregir les disfuncions del país i construir «una Andorra més justa, més pròspera, més eficient i plenament sobirana». «No ens presentem per ocupar cadires; ens presentem per governar amb responsabilitat», afirma.
«Allò que direm durant la campanya és allò que defensarem després de les eleccions» – Carine Montaner
La dirigent reivindica també la tasca desenvolupada durant aquesta legislatura des de l’oposició, destacant les iniciatives presentades en matèria d’habitatge, fiscalitat, sanitat, suport als petits empresaris i autònoms, simplificació administrativa i educació financera. Entre les propostes que defensa hi figura una exempció de l’IRPF fins als 40.000 euros anuals amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la classe mitjana.
El programa d’Andorra Endavant també aposta per reforçar l’estat del benestar amb «una sanitat que funcioni», impulsar una inversió estrangera «de qualitat», defensar un habitatge digne, una administració més eficient i una justícia més àgil. A més, la formació manté la defensa de la lluita contra la immigració il·legal i d’un model basat en la meritocràcia, en què «les oportunitats depenguin de l’esforç i les ajudes arribin a qui realment les necessita».
En relació amb Europa, Montaner reitera el rebuig a l’Acord d’associació amb la Unió Europea i defensa mantenir la cooperació a través de l’acord monetari, l’acord duaner i aquelles directives que consideri beneficioses per al país, «sense comprometre la sobirania d’Andorra ni el nostre model d’immigració selectiva».
Finalment, la presidenta d’Andorra Endavant afirma que els ciutadans «han tingut tota una legislatura per observar els fets» i assegura que serà la ciutadania qui decidirà quin model de país vol. «La confiança no es demana: es guanya. I es guanya complint els compromisos adquirits amb la ciutadania», conclou.