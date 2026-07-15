Canvis importants per als reclusos amb més mesures terapèutiques i activitats de reinserció entre homes i dones

La millora de les condicions dels interns ha estat objecte de debat públic des de fa uns anys. No en va, els grups de la cambra parlamentària fa temps que debaten i incideixen en alguns dels seus aspectes, i en aquest dimecres que el Consell General ha presentat i aprovat el Projecte de llei qualificada del Codi Penal, també ha trobat oportú fer-ho pel que fa a certes normatives en l’àmbit penitenciari. Entre les més destacades, sobresurten la de poder-se ajuntar els reclusos de diferents categories, com per exemple homes i dones, a condició que se’ls encomani dur a terme activitats de reinserció i socialització, una millora en els programes terapèutics i la reducció dels períodes de reclusió preventiva.
«Hi donarem suport. Penso que entre tots els grups hem aconseguit millorar una mica al contingut d’aquest text«, ha esgrimit aquest matí el parlamentari de Concòrdia, Jordi Casadevall, qui després de sentir a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, desgranar en detall tot el contingut que ha versat aquest Projecte de llei per retocar certes normatives a la Comella, i que més endavant s’ha votat i aprovat per assentiment, ha posat en relleu la bona entesa de tots els grups per haver «transaccionat certes esmenes» que ho han fet realitat.
«Hem intentat adaptar la normativa cap a un model més modern centrat a aconseguir i prioritzar la reinserció, i millorar les seves condicions» – Ester Molné
Així, un dels múltiples punts anunciats en el canvi de normativa per la titular de Justícia ha estat el de «poder-se acollir el reclús al règim de semillibertat en complir cinc sisenes parts de la condemna i adquirir, d’aquesta forma, el dret a la llibertat condicional», ponderant que les mesures han de permetre la reinserció dels interns i la millora de les seves condicions. També ha resultat interessant saber els canvis referents a la presó condicional, els quals ara passen a ser d’un total de nou mesos per als delictes considerats menors i de 21 mesos per als majors. A banda, també ha citat que els interns tindran dret a rebre trucades i a efectuar-les també telemàticament, és a dir, en format videotrucada sempre que aquestes «no impliquin cap risc en seguretat».
La cambra també ha posat especial atenció a l’anunci d’un procediment «amb supervisió jurisdiccional» quan s’hagi de sotmetre als interns a un determinat procés mèdic quan aquests no el vulguin o no es trobi en condicions per determinar la decisió, concretant al mateix temps que el protocol per aquells que l’acceptin és de dos dies i mig a tres, amb possibilitat d’un quart «si se segueixen totes les mesures de reinserció». Al seu torn, el conseller Casadevall ha fet entendre que «el tractament medicosanitari es regeix sempre pel consentiment de l’intern i amb una justificació mèdica».
Bones notícies al parer de la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, qui pensa que «flexibilitzar el règim terapèutic i establir una regulació més garantista dels medicaments involuntaris és anar en la bona direcció». Això sí, no tot ha sigut del seu gust atès que ha deixat clar que troben algunes sancions disciplinàries «encara prou excessives, com és el cas de l’aïllament del reclús». Ha combregat la voluntat del text, redactat com s’ha dit amb les propostes de tots els grups, amb la finalitat d’educar als que es troben en aquesta situació i donar-los oportunitats de canvi, agraint la millora en termes financers i de material.
La prova d’aquest text i d’un projecte de llei que s’ha convertit en objecte de debat ha servit per confeccionar un model penitenciari «més modern i just i adaptat als nostres temps», com també ha recalcat la ministra d’Interior minuts abans quan presentava el Projecte de llei qualificada del Codi Penal. Val a dir que el Consell General posa fi amb aquesta sessió a tota la temporada i retornarà passades les vacances durant el setembre.