Barrera reclama a l’Executiu que assumeixi l’acollida de treballadors i adverteix del col·lapse actual de serveis

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha remarcat aquest dijous la necessitat que Andorra assumeixi de manera més directa la responsabilitat d’acollir els seus treballadors, tant pel que fa a l’accés a l’habitatge com a la prestació de serveis bàsics. En declaracions posteriors a la reunió mantinguda la setmana passada amb la ministra andorrana de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, Barrera ha advertit que la capital alturgellenca no pot continuar absorbint indefinidament l’increment de població vinculat als fluxos migratoris laborals generats pel dinamisme econòmic andorrà.
“Evidentment, la Seu ha acollit gent i sempre ho ha fet, però els serveis de la ciutat estan dimensionats per a una població determinada. No podem continuar acollint gent indefinidament”, ha afirmat. Barrera ha insistit que la ciutat no té la vocació de convertir-se en la residència per defecte de tots els treballadors que no troben allotjament al Principat. “No es poden posar porters al camp, però la Seu no té aquesta vocació d’acollir tothom que vagi a treballar a Andorra”, ha afegit.
“No es poden posar porters al camp, però la Seu no té aquesta vocació d’acollir tothom que vagi a treballar a Andorra” – Joan Barrera
L’alcalde ha manifestat que la reunió amb Marsol va servir per exposar aquesta preocupació i ha valorat positivament algunes de les iniciatives impulsades pel Govern andorrà, com ara el reforç dels controls fronterers o el sistema de contractació en origen amb criteris més ordenats. En aquest sentit, ha destacat especialment la voluntat d’alguns sectors econòmics, com la construcció, d’adherir-se a aquestes mesures. “Esperem que realment facin notar una davallada” en la pressió que actualment pateixen els municipis de l’entorn, ha expressat.
Barrera ha deixat clar que entén la realitat socioeconòmica del territori i la seva connexió natural amb el Principat, però ha insistit que la gestió dels moviments migratoris associats a l’activitat laboral andorrana ha de ser compartida i planificada. “Andorra ha de tenir els seus propis treballadors i acollir-los en matèria d’habitatge”, ha conclòs.