Marsol es reuneix amb l’alcalde de la Seu d’Urgell per abordar la qüestió dels fluxos migratoris entre els dos territoris

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, han mantingut una reunió aquest divendres per abordar temes d’interès d’ambdues administracions com els fluxos migratoris entre els dos territoris i explorar vies de millora de les relacions transfrontereres. Segons informen des de l’ajuntament de la capital urgellenca, durant la trobada s’ha posat en valor la llarga tradició d’amistat i cooperació entre Andorra i la Seu d’Urgell, i s’ha coincidit en la necessitat de continuar treballant plegats per afavorir la mobilitat laboral, la cohesió social i les oportunitats de desenvolupament econòmic i cultural.
Cal destacar que la reunió celebrada avui dona continuïtat a la trobada que va tenir lloc entre Marsol i Barrera a finals de juliol, en la qual l’alcalde urgellenc ja va expressar inquietud per l’impacte que l’arribada de treballadors des d’Andorra pot generar sobre els serveis de la ciutat, demanant treballar conjuntament per evitar al màxim la presència de persones en situació irregular i reduir possibles tensions. En aquest sentit, la ministra va respondre que el Govern ja està actuant amb més controls fronterers i interns, i va anunciar que s’estudien fórmules com la contractació en origen.
Per altra banda, Marsol i Barrera van celebrar l’obtenció dels fons Poctefa per finançar l’estudi de connexió ferroviària entre la Seu i Andorra la Vella, una infraestructura que complementaria l’aeroport Andorra–la Seu, on es treballa per establir una nova línia regular amb França. Altrament, cal remarcar que actualment més de 1.800 treballadors transfronterers contribueixen a l’activitat econòmica del Principat, motiu pel qual ambdós coincidexen en defensar el manteniment del model de cooperació institucional i veïnal entre territoris.