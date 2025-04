Llei general d’ordenament del territori i urbanisme

Entrada a tràmit la modificació de la LGOTU per prorrogar les suspensions de llicències urbanístiques

La iniciativa vol evitar que els comuns les hagin d’aixecar abans d’aprovar els POUP i preveu fins a 18 mesos addicionals en casos justificats

El Govern ha aprovat i entrat a tràmit parlamentari el projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU), amb l’objectiu de possibilitar la pròrroga de les suspensions temporals de llicències urbanístiques durant el procés d’elaboració dels Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials (POUP). Aquesta suspensió es podrà mantenir des de l’inici de la redacció del nou POUP fins a la seva aprovació definitiva, amb la voluntat de garantir que els projectes urbanístics s’adeqüin a les capacitats reals del territori i al planejament futur, seguint un model de desenvolupament territorial més sostenible.

La iniciativa respon a les demandes de diversos comuns, especialment de la Massana, on la suspensió temporal de llicències acordada mitjançant el decret del 24 d’abril de 2024 expira pròximament. En una situació similar es troben també Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que han iniciat els treballs de revisió dels seus POUP i han decretat suspensions provisionals de llicències, conforme als articles 90 i 92 de la LGOTU.

Tot i que la possibilitat de pròrroga ja figurava en un projecte de llei tramès al Consell General el passat 12 de març, una extensió del termini per presentar esmenes ha endarrerit la tramitació parlamentària. Per evitar que cap corporació comunal es vegi obligada a aixecar la suspensió sense haver aprovat la nova planificació, el Govern ha decidit tramitar el text per la via d’extrema urgència i necessitat, tenint en compte també els resultats dels estudis de capacitat de càrrega màxima.

Pel que fa als terminis, el projecte estableix dues modalitats de pròrroga: una de fins a un any i sis mesos per les suspensions ja en vigor, derivades dels processos de revisió dels POUP, i una segona pròrroga de fins a sis mesos si s’hi justifica l’abast de les al·legacions rebudes durant el període d’informació pública. En cas que concorrin ambdues situacions, la durada màxima de la suspensió prorrogada serà de divuit mesos, sense possibilitat d’acumulació dels dos períodes.