El Principat i Suïssa comparteixen experiències sobre els seus acords amb la UE durant la visita d’Ignazio Cassis

Andorra i Suïssa han reforçat aquest divendres les seves relacions bilaterals amb una trobada centrada en els respectius processos d’acostament a la Unió Europea (UE). El vicepresident del Consell Federal suís i responsable d’Afers Exteriors, Ignazio Cassis, ha efectuat una visita oficial al Principat, durant la qual ha estat rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, i s’ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. La trobada arriba després de la signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE, el passat 19 d’octubre, i en un moment en què tots dos països tenen acords negociats i signats pendents de sotmetre’s a referèndum.
Durant la reunió, Tor ha destacat les coincidències entre els dos estats malgrat les diferències en els seus models de vinculació amb les institucions europees. «Andorra i Suïssa tenim models de relació diferents amb la Unió Europea, però compartim la voluntat de disposar de marcs sòlids, estables i previsibles que afavoreixin la prosperitat i la competitivitat, alhora que preservin les especificitats de cadascun dels nostres països», ha manifestat la ministra.
Tor i Cassis coincideixen en la defensa de la pau, el multilateralisme, el dret internacional i la resolució pacífica dels conflictes
La titular d’Afers Exteriors també ha defensat la necessitat que els processos d’acostament a Europa comptin amb el suport d’una ciutadania informada. «Europa és el nostre espai natural de cooperació i prosperitat. En un context europeu en plena transformació, hem de dotar-nos d’instruments que aportin estabilitat i seguretat als nostres ciutadans i empreses i que ens permetin afrontar els reptes de futur», ha afirmat. Així mateix, ha insistit que la relació amb la UE ha de construir-se sobre la legitimitat democràtica i amb una perspectiva de llarg termini.
Per la seva banda, Cassis ha qualificat la visita d’històrica, ja que és el primer representant d’un Govern suís que visita oficialment Andorra. El vicepresident ha reconegut que les relacions amb la UE també generen un debat intens a Suïssa, però ha remarcat els avantatges que representa per als petits estats formar part de l’entorn europeu. En aquest sentit, ha defensat la importància de trobar un equilibri entre la sobirania, la seguretat i la prosperitat futura.
Més enllà de les qüestions europees, les dues delegacions han abordat la possibilitat d’intensificar la cooperació econòmica i la coordinació internacional. Tor i Cassis han coincidit en la defensa de la pau, el multilateralisme, el dret internacional i la resolució pacífica dels conflictes, principis que ja comparteixen en organismes com les Nacions Unides, el Consell d’Europa i l’Organització Internacional de la Francofonia. La visita també s’emmarca en les relacions diplomàtiques entre Andorra i Suïssa, establertes el 6 de setembre del 1995.