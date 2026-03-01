Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner. | Consell General | Sergi Pérez
El Periòdic d'Andorra
Insten a reforçar els protocols

Andorra Endavant reclama reforçar la protecció dels andorrans a l’exterior davant la tensió creixent a l’Orient Mitjà

El grup parlamentari insta l’Executiu a reforçar els protocols per garantir una resposta més àgil i coordinada davant emergències internacionals

El grup parlamentari Andorra Endavant ha expressat la seva preocupació per la situació dels ciutadans andorrans i residents que es troben actualment a l’Orient Mitjà i en altres zones afectades per conflictes armats, arran dels darrers atacs registrats a la regió i de l’augment de la tensió geopolítica.

Des de la formació consideren que l’actual context internacional posa de manifest la vulnerabilitat dels nacionals que resideixen o viatgen a l’estranger en àrees de risc, especialment després que diversos episodis recents hagin impactat infraestructures estratègiques i espais civils.

La presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha recordat que la qüestió ja va ser plantejada l’agost del 2025 i que, segons el seu parer, “torna a tenir tot el sentit” revisar els mecanismes d’assistència als andorrans fora del país en zones de risc. Montaner ha afirmat que el grup pensa especialment “en els andorrans bloquejats a l’Orient Mitjà o en altres zones de conflicte”.

Montaner recorda que la qüestió ja va ser plantejada l'agost del 2025 i que, segons el seu parer, "torna a tenir tot el sentit" revisar els mecanismes d'assistència

En aquest sentit, Andorra Endavant proposa que el Govern estudiï la creació d’una aplicació mòbil específica adreçada als andorrans i residents a l’estranger. L’eina permetria, segons la formació, establir contacte immediat amb les autoritats consulars, rebre alertes en temps real, accedir a recomanacions de seguretat i facilitar la coordinació en cas d’evacuació o repatriació.

El grup parlamentari defensa que, en un escenari internacional marcat per la incertesa, la protecció dels ciutadans a l’exterior ha d’esdevenir una prioritat d’Estat i insta l’Executiu a reforçar els protocols actuals per garantir una resposta més àgil i coordinada davant possibles emergències internacionals.

Imma Tor fa una crida a la prudència als andorrans que es troben a l’Orient Mitjà davant l’escalada del conflicte

