  • La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor. | Marvin Arquíñigo
Imma Tor fa una crida a la prudència als andorrans que es troben a l’Orient Mitjà davant l’escalada del conflicte

La ministra referma el compromís d'Andorra amb la pau i l’estabilitat, i manifesta la seva solidaritat amb les poblacions civils que pateixen el conflicte

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha fet aquest dissabte una crida a la prudència als andorrans i residents que es troben a l’Orient Mitjà arran de l’escalada de tensió entre l’Iran, els Estats Units i Israel registrada les darreres hores. A través de dos missatges publicats a la xarxa social X, la titular d’Exteriors ha reiterat el compromís del Govern amb la pau i l’estabilitat.

En una primera publicació, Tor ha dit que, “davant l’escalada de violència a l’Orient Mitjà, el Govern d’Andorra reitera el seu compromís amb la pau i l’estabilitat, i manifesta la seva solidaritat amb les poblacions civils que pateixen les conseqüències del conflicte”.

En un segon missatge, la ministra ha recomanat als ciutadans andorrans i residents que es troben a la zona que extremin la prudència i segueixin les recomanacions de fonts oficials. Així mateix, ha facilitat el telèfon d’assistència consular (+376 324 292) per atendre qualsevol eventualitat.

