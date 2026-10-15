Andorra, Catalunya i Occitània avancen en la creació d’un organisme per impulsar projectes i captar fons europeus

Andorra, Catalunya i Occitània avancen en la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), una estructura jurídica que permetrà als tres territoris desenvolupar projectes conjunts i optar a finançament de la Unió Europea. Les negociacions es troben en una fase avançada, després de quatre reunions trilaterals, i actualment se centren en la redacció del conveni constitutiu i dels estatuts que hauran de regular el funcionament de l’organisme. Així ho ha explicat aquest dijous la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la presentació de les II Jornades de Cooperació Transfronterera, les quals se celebraran del 21 al 23 d’octubre.
La iniciativa busca establir un marc estable de col·laboració entre els tres territoris per desenvolupar actuacions que difícilment es podrien abordar de manera individual. La futura agrupació tindrà quatre grans àmbits de treball: el desenvolupament i la diversificació econòmica, la connectivitat i la mobilitat, la sostenibilitat de les zones de muntanya i la protecció del patrimoni cultural. Aquests eixos centraran bona part de la primera jornada, prevista per al 21 d’octubre, durant la qual també es presentaran les conclusions d’un estudi jurídic i europeu elaborat per analitzar la viabilitat de la nova estructura.
En mobilitat, els treballs no es limitaran al projecte del Tramvalira, sinó que també abordaran alternatives de transport vinculades al futur desenvolupament de l’aeroport
Un dels àmbits que es vol potenciar és la mobilitat transfronterera, especialment per millorar les connexions d’Andorra amb els territoris veïns. L’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noëlia Souque, ha explicat que els treballs no es limitaran al projecte del Tramvalira, sinó que també abordaran altres alternatives de transport vinculades al futur desenvolupament de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell. En l’àmbit econòmic, la ministra ha identificat les zones econòmiques especials d’Organyà i Pàmies com a possibles iniciatives de cooperació. La voluntat és aprofitar les complementarietats entre els territoris per impulsar noves activitats empresarials i facilitar el desenvolupament de projectes compartits.
Pel que fa a la sostenibilitat, els tres territoris estudiaran possibles actuacions en matèria de biodiversitat, adaptació al canvi climàtic, protecció civil i turisme sostenible. Una de les experiències que es vol prendre com a referència és el Parc Pirinenc de les Tres Nacions: «La idea aquí seria entendre com podem treballar plegats també per portar aquesta protecció dels ecosistemes i de les muntanyes més enllà», ha assenyalat Souque. El quart eix estarà dedicat al patrimoni cultural, amb iniciatives com la candidatura vinculada al coprincipat d’Andorra per al reconeixement com a patrimoni material de la Unesco, el projecte Pirepat i la promoció d’itineraris culturals transpirinencs, entre els quals figura la Ruta del Ferro.
Pel que fa a la sostenibilitat, els tres territoris estudiaran possibles actuacions en matèria de biodiversitat, adaptació al canvi climàtic, protecció civil i turisme sostenible
La constitució de l’AECT serà el principal tema de debat de la primera jornada, la qual reunirà representants institucionals i actors econòmics dels tres territoris. A més de presentar l’estudi jurídic ja elaborat, els participants abordaran les dificultats que pot plantejar la posada en marxa de l’organisme i les possibilitats d’accedir a programes de finançament europeu. Val a dir que la principal novetat d’aquesta segona edició serà la incorporació del primer Fòrum Empresarial Transfronterer, el qual se celebrarà els dies 22 i 23 d’octubre i que ja va ser presentat la setmana passada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).