Andorra amplia les mesures restrictives contra Rússia amb noves sancions financeres, comercials i tecnològiques

El Govern ha aprovat un nou decret de mesures restrictives contra la Federació Russa amb l’objectiu d’actualitzar les sancions vinculades a la guerra d’Ucraïna i adaptar-les a les darreres disposicions aprovades pel Consell de la Unió Europea. La nova actualització afecta especialment els àmbits financer, energètic, comercial i tecnològic, i manté l’alineament d’Andorra amb les mesures impulsades per la Unió Europea en resposta al conflicte bèl·lic.
El decret incorpora les sancions incloses als paquets 19 i 20 adoptats pel Consell de la Unió Europea, entre les quals destaquen 120 noves designacions individuals corresponents al vintè paquet de mesures, considerat el més ampli aprovat durant els darrers dos anys.
També s’hi afegeixen noves entitats vinculades al complex militar i industrial rus, fet que amplia el nombre de persones i organismes afectats per les restriccions internacionals. Amb aquesta modificació s’actualitzen els annexos del decret relatius a persones físiques i jurídiques sancionades, que ascendeixen fins a un total de 2.469 persones físiques i 1.636 persones jurídiques i altres subjectes de dret.
Les noves mesures restrictives inclouen limitacions relacionades amb els sistemes de pagament russos, els criptoactius, determinades entitats financeres i les zones econòmiques especials russes. El nou decret també introdueix restriccions addicionals en matèria de serveis professionals, programes informàtics, propietat intel·lectual, assegurances marítimes i serveis vinculats al gas natural liquat.