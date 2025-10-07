Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, durant el seu parlament a la Festa Magna. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Resposta de la cònsol a les darreres notícies

Amb “res a dir” respecte al cas Pérez, Gili desitja que al Comú d’Escaldes-Engordany “es pugui treballar bé”

La cònsol major reconeix no saber "massa" ni "tenir estudiat" el que implica el grup mixt a la corporació, però que està contemplat a l'ordinació

Després de saber-se que el conseller David Pérez passarà a formar part del grup mixt al Comú d’Escaldes-Engordany, la cònsol major, Rosa Gili, ha assegurat no tenir “res a dir”. “Ningú m’ha dit res oficialment i és un tema que concerneix un partit polític”, ha comentat aquest matí, preguntada pels mitjans durant la Festa Magna. Durant les declaracions, la mandatària ha desitjat “poder treballar bé” amb la situació, tot deixant clar que “hem vingut a tirar endavant un comú”, i que aquesta és “l’única cosa que ens regeix”.

Així i tot, la cònsol major escaldenca ha reconegut no saber “massa” ni “tenir estudiat” el que implica el grup mixt a la corporació, però que està contemplat a l’ordinació comunal. En aquest sentit, ha recordat que ella en va formar part d’un al Consell General i que aquest determina moltes coses, “des d’un temps d’intervenció a un tema de mitjans”. Per tant, el grup mixt, “té sentit al Consell, al comú no ho sé”, ha citat. “Hi ha hagut altres corporacions amb diversos grups polítics, i no sé si es parlava tant de grup mixt, si no de consellers […] Al final és això, hi ha una majoria i qui s’identifiqui amb d’altres amb uns objectius comuns”, ha apuntalat.

En darrer lloc, i quant a les investigacions que s’estaven duent a terme sobre el cas, en principi en un termini ja finalitzat, Gili ha comentat que no hi ha cap novetat al respecte perquè encara s’està treballant. Cal recordar que Pérez va ser apartat per l’afer amb els aparcaments i se li va obrir un expedient d’investigació per possibles incompatibilitats entre la seva activitat política i la professional.

