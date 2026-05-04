Amadou Chérif Diouf destaca l’educació i l’esport com els principals sectors de col·laboració entre Andorra i el Senegal

“Desfolkloritzar el Senegal” és el principal objectiu de la novena edició del Cicle ‘Geografies’, inaugurat aquesta tarda a l’Era del Raser d’Ordino. Enguany ha comptat amb la presència del secretari d’Estat per als Senegalesos a l’Exterior, Amadou Chérif Diouf, qui per primera vegada visitava el Principat, en el marc del 20è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i el Senegal.
En aquest sentit, abans d’assistir a la inauguració, Diouf ha destacat els valors compartits del seu país amb Andorra, com “la pau i la solidaritat”, tot indicant que “encara queda molt per fer”. Pel que fa a les reunions bilaterals amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el secretari d’Estat ha subratllat que s’han identificat alguns sectors en què hi podria haver col·laboració, com ara “l’educació, l’esport, la cultura i l’àmbit digital”. De fet, ha valorat les instal·lacions del país: “Sabem que disposeu d’unes infraestructures esportives molt bones”.
A banda d’això, Diouf ha bromejat amb el clima que l’ha rebut a ell i a la seva delegació: “Cal portar paraigua abans de sortir”, per tot seguit posar en relleu que Andorra “ens ha causat molt bona impressió, és un país amb gent molt acollidora”. A més, ha expressat que part de la comunitat senegalesa del país li ha traslladat la seva conformitat: “M’han explicat que viuen en molt bones condicions”. Durant els següents dies, Diouf es reunirà amb el rector de la Universitat d’Andorra i visitarà una escola andorrana, així com farà una estada al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino.
Tornant al cicle, abans d’escoltar la conferència ‘El Senegal, una excepció africana?’, a càrrec d’Abdou Ndiaye Ndaw, president de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya, Tor ha defensat aquest tipus d’actes com a “armes fonamentals per fomentar el coneixement mutu entre les nacions i establir un pont amb països on la distància és més llunyana”.
En aquest context, el co-coordinador de les jornades, Albert Pedrol, ha comentat que s’ha fet un esforç per “desfolkloritzar el país” i “presentar un Senegal contemporani i allunyat dels imaginaris més tòpics”, tot sense oblidar la cultura tradicional del territori. Entre les activitats programades destaquen la ponència ‘La Négritude i la reivindicació de les cultures africanes’, de l’historiador Eduard Gargallo, o la taula rodona ‘La dona al Senegal, des de l’obra de Mariama Bâ fins a l’actualitat’, amb la participació d’Aissata M’ballo Diao i Déguène Seck, la qual aprofundirà en la visió femenina dins la literatura i la societat senegaleses.
Finalment, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha remarcat que “sempre busquem destins una mica així més exòtics” i que un dels objectius també és transmetre als residents les “ganes de visitar el país”, tot i que mitjançant un “turisme diferent”.