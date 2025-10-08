Adjudicada la fase decisiva dels pisos de lloguer assequible de l’avinguda del Pessebre per més de 7,4 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de la fase 2 de les obres de l’edifici d’habitatges públics de lloguer assequible de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany, per un import total de 7,42 milions d’euros. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Construccions i Edificacions les Valls, dels quals el Govern assumirà 6 milions i el Comú d’Escaldes, 1,42 milions.
La fase adjudicada correspon als treballs d’arquitectura i instal·lacions de tot l’edifici —aigua, electricitat i emergències— i tindrà una durada d’execució prevista de dotze mesos. Les obres començaran un cop finalitzada la fase 1, iniciada el mes de maig i centrada en la construcció de l’estructura de fusta i dels elements estructurals principals, tot sota l’objectiu de disposar de mig miler de pisos de lloguer assequible l’any 2027. Un cop finalitzat, el nou edifici del Pessebre sumarà 34 nous pisos públics —entre un i tres dormitoris— i cinc estudis, amb la previsió d’estar enllestit a la tardor del 2026.
En paral·lel, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat que el Govern manté la voluntat de tirar endavant el projecte d’habitatge de preu assequible del carrer del Cedre, a Andorra la Vella, malgrat que el concurs inicial s’hagi declarat desert. “Es va declarar desert per manca de disponibilitat pressupostària en el moment d’efectuar-los”, ha explicat, detallant que, tot i que la Llei de Contractació Pública marca un mínim de tres pressupostos, “se n’han demanat cinc o sis per garantir la concurrència i poder continuar desplegant els projectes previstos”.
D’aquesta manera, Casal ha apuntat que “podria haver-hi faltat alguna documentació” en la primera convocatòria, però ha insistit que el Govern “preveu que, amb els mecanismes establerts per la llei i garantint la concurrència pública, es pugui tirar endavant” aquesta obra considerada prioritària.