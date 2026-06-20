Sant Julià inaugura un remodelat parc del Prat del Senzill més connectat amb la natura i pensat per a totes les edats

Ja fa un mes que el parc del Prat del Senzill està operatiu, però avui Sant Julià de Lòria ha celebrat la seva inauguració oficial amb partits de futbol i bàsquet, tallers lúdics de bombolles i pintacares, un espectacle de titelles, entre d’altres propostes. «Avui és un dia feliç perquè, al final, és un espai reclamat per tots els lauredians», ha dit la cònsol menor, Sofia Cortesao, que s’ha mostrat molt participativa –i golejadora– en les diferents activitats.
«Tenir a prop del poble un espai verd, un espai de convivència intergeneracional, un espai segur, a prop de la natura, amb ombres… Crec que és l’espai idoni», així ha descrit l’espai Cortesao, tot recordant que ja fa un mes que els lauredians poden gaudir del parc i que, fins ara, totes les valoracions rebudes han estat positives. «Està ple de gom a gom cada dia […] Tots els comentaris són més que positius».
750.000 euros són els diners que el comú ha acabat invertint en el projecte, ha detallat la cònsol, que ha justificat la quantitat recordant que «fa vint anys que no es feia cap reforma integral i que, per tant, era una reforma, crec, completament justificada». Entre les novetats destaca el pumptrack –proposat pel Consell d’Infants–, una pista de futbol i una de bàsquet diferenciades i una tirolina.
Així i tot, la principal diferència és l’ambient natural del parc, amb més zones verdes i molta ombra, clau per als mesos d’estiu. «És un espai molt més bolcat en un entorn natural», ha destacat. A més, es manté la zona de jocs per als més petits amb la piràmide de cordes, l’estructura de fusta, tobogans i gronxadors. També s’ha decidit mantenir l’espai de petanca per a la gent gran.
En el procés de disseny del nou parc, la cònsol s’hi va implicar molt. «Potser perquè tinc nens», ha esmentat, tot indicant que en el resultat final apareixen tots els elements que s’havien pensat. «Per a mi, l’ideal seria un espai on hi hagués espais verds, espais per a les diferents edats, espais on menjar, espais on després puguem fer alguna activitat», ha detallat.
A banda del pumptrack, els membres del Consell d’Infants també van proposar que l’espai fos més inclusiu i amb els espais ben diferenciats, com ha estat el cas de les pistes de futbol i bàsquet. La Jana i la Luana, dues nenes lauredianes, han quedat molt satisfetes amb el resultat final. «Ens agrada molt», han opinat, coincidint en el fet que sigui un espai on, a banda de jugar, després puguin berenar a les taules i gaudir dels espais verds.
El comú vol fer un pàrquing soterrarin al Prat Gran
Amb tot, aquest no és l’únic parc de Sant Julià. Al centre de la parròquia hi ha el del Prat Gran, un espai que durant el mandat anterior va reformar la seva zona infantil per un preu de 400.000 euros, quedant pendent la zona esportiva. En aquest sentit, Cortesao ha remarcat que la intenció, a «llarg termini», és fer un «pàrquing soterrat i elevar aquest parc a l’alçada de l’avinguda Verge de Canòlich». Una idea, per ara, llunyana, ja que actualment «hi ha prioritats com la plaça Germandat o d’altres espais públics que potser són més prioritaris». No obstant això, la cònsol menor ha anunciat que abans d’acabar el mandat es podria fer una «petita reforma» al parc.