Sant Julià habilita un mur lliure per a grafitis al parc del Prat Gran per fomentar l’expressió artística urbana

Sant Julià de Lòria ha estrenat aquest dimarts un nou espai destinat a l’expressió artística urbana amb l’habilitació d’un mur lliure per a grafitis al parc del Prat Gran. La iniciativa neix a partir d’una proposta d’Edgar Cabacas, resident a la parròquia des de fa nou anys i aficionat al grafiti des de la joventut, qui trobava a faltar a Andorra un espai on poder practicar aquesta disciplina de manera legal i oberta a tothom. “A Barcelona o Sabadell hi ha murs habilitats on saps que pots pintar lliurement. Aquí no coneixia cap lloc semblant i els espais que hi havia estaven vinculats a concursos”, ha afirmat Cabacas, originari de la ciutat catalana.
Amb aquesta idea, va traslladar la proposta al comú fa aproximadament un mes amb la voluntat de crear un espai accessible per a tota la ciutadania. “Volia una cosa que permetés venir un dissabte amb els nens, pintar una estona i marxar cap a casa. Un espai lliure, sense haver de passar per un concurs”, ha relatat. El mur habilitat es troba al parc del Prat Gran i aquest mateix dimarts ja ha començat a omplir-se de color amb la participació d’alumnes de l’Escola d’Art.
“És veritat que ho associem a il·legal, però després tenim Banksy, que és algú superestimat, superben valorat, on les seves obres es venen per milions d’euros i no deixa de fer grafiti” – Edgar Cabacas
La consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, ha explicat que la proposta va arribar precisament a través de l’Escola d’Art. “L’Edgar estava molt entusiasmat i vam veure que era una persona que tenia moltes ganes d’expressar-se i d’aprofitar el seu talent per compartir-lo també”, ha destacat, tot remarcant que es va optar per ubicar el mur en una zona visible per facilitar-ne el seguiment i garantir-ne un ús adequat. “La idea és que qualsevol persona pugui venir amb els seus esprais i expressar-se lliurement”, ha assenyalat.
Pel que fa a una possible ampliació de la iniciativa, Areny ha indicat que primer caldrà avaluar el funcionament d’aquest primer espai. “Una vegada veiem aquesta experiència com funciona, si la gent ho respecta, adults, joves i infants, i tothom té ganes de deixar-hi la seva petjada, a partir d’aquí veurem com es desenvolupa l’activitat”, ha afirmat, tot afegint que el seguiment del projecte es farà conjuntament amb Cabacas i ha obert la porta a noves actuacions en el futur: “Valorarem si podem afegir-hi algun altre mur dintre la parròquia”.
Així, Cabacas considera que el grafiti és una disciplina artística accessible i una eina d’expressió especialment interessant per als més joves: “És una forma d’art relativament barata i està bé que els nens puguin descobrir aquesta vessant artística i expressar-se”. A més, ha recordat que es tracta d’una expressió artística plenament reconeguda arreu del món i ha posat com a exemple l’artista urbà Banksy. “És veritat que ho associem a il·legal, però després tenim Banksy, que és algú superestimat, superben valorat, on les seves obres es venen per milions d’euros i no deixa de fer grafiti”, ha remarcat.