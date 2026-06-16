Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els nens i nenes de l'Escola d'Art pintant el tram de mur habilitat. | ANA / R.S.
Agències
Obert a tots els públics

Sant Julià habilita un mur lliure per a grafitis al parc del Prat Gran per fomentar l’expressió artística urbana

Impulsada per Edgar Cabacas, la iniciativa permetrà que qualsevol pugui pintar legalment: "Està bé que els nens puguin expressar-se"

Sant Julià de Lòria ha estrenat aquest dimarts un nou espai destinat a l’expressió artística urbana amb l’habilitació d’un mur lliure per a grafitis al parc del Prat Gran. La iniciativa neix a partir d’una proposta d’Edgar Cabacas, resident a la parròquia des de fa nou anys i aficionat al grafiti des de la joventut, qui trobava a faltar a Andorra un espai on poder practicar aquesta disciplina de manera legal i oberta a tothom. “A Barcelona o Sabadell hi ha murs habilitats on saps que pots pintar lliurement. Aquí no coneixia cap lloc semblant i els espais que hi havia estaven vinculats a concursos”, ha afirmat Cabacas, originari de la ciutat catalana.

Amb aquesta idea, va traslladar la proposta al comú fa aproximadament un mes amb la voluntat de crear un espai accessible per a tota la ciutadania. “Volia una cosa que permetés venir un dissabte amb els nens, pintar una estona i marxar cap a casa. Un espai lliure, sense haver de passar per un concurs”, ha relatat. El mur habilitat es troba al parc del Prat Gran i aquest mateix dimarts ja ha començat a omplir-se de color amb la participació d’alumnes de l’Escola d’Art.

“És veritat que ho associem a il·legal, però després tenim Banksy, que és algú superestimat, superben valorat, on les seves obres es venen per milions d’euros i no deixa de fer grafiti” – Edgar Cabacas

La consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, ha explicat que la proposta va arribar precisament a través de l’Escola d’Art. “L’Edgar estava molt entusiasmat i vam veure que era una persona que tenia moltes ganes d’expressar-se i d’aprofitar el seu talent per compartir-lo també”, ha destacat, tot remarcant que es va optar per ubicar el mur en una zona visible per facilitar-ne el seguiment i garantir-ne un ús adequat. “La idea és que qualsevol persona pugui venir amb els seus esprais i expressar-se lliurement”, ha assenyalat.

Pel que fa a una possible ampliació de la iniciativa, Areny ha indicat que primer caldrà avaluar el funcionament d’aquest primer espai. “Una vegada veiem aquesta experiència com funciona, si la gent ho respecta, adults, joves i infants, i tothom té ganes de deixar-hi la seva petjada, a partir d’aquí veurem com es desenvolupa l’activitat”, ha afirmat, tot afegint que el seguiment del projecte es farà conjuntament amb Cabacas i ha obert la porta a noves actuacions en el futur: “Valorarem si podem afegir-hi algun altre mur dintre la parròquia”.

Així, Cabacas considera que el grafiti és una disciplina artística accessible i una eina d’expressió especialment interessant per als més joves: “És una forma d’art relativament barata i està bé que els nens puguin descobrir aquesta vessant artística i expressar-se”. A més, ha recordat que es tracta d’una expressió artística plenament reconeguda arreu del món i ha posat com a exemple l’artista urbà Banksy. “És veritat que ho associem a il·legal, però després tenim Banksy, que és algú superestimat, superben valorat, on les seves obres es venen per milions d’euros i no deixa de fer grafiti”, ha remarcat.

Comparteix
Notícies relacionades
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027
Sant Miquel de Prats recuperarà la imatge del retaule original desaparegut fa un segle de l’església romànica
Sant Julià aposta per Los Manolos, Mishima i La Fúmiga en una Festa Major pensada per a totes les generacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027
  • Cultura, Parròquies
Sant Miquel de Prats recuperarà la imatge del retaule original desaparegut fa un segle de l’església romànica
  • Parròquies
Sant Julià aposta per Los Manolos, Mishima i La Fúmiga en una Festa Major pensada per a totes les generacions
Entrevistes culturals
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo
Joan Anton Rechi
Director artístic del ClàssicAnd
Ingrid Miralles
Guanyadora del Premi de Memòria Històrica de l’Ull Nu

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu