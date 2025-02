Sant Julià de Lòria enceta un procés participatiu per reformar el nucli urbà de la parròquia

El Comú de Sant Julià de Lòria ha presentat avui el llibre blanc per a l’ordenament urbanístic de la parròquia. Es tracta d’un document que ha d’ajudar la corporació “a diagnosticar l’actual situació del nostre entorn urbà” i traçar un full de ruta seguint un procés participatiu per poder transformar la parròquia en un espai “més funcional, atractiu i adaptat a tothom”, segons ha comentat Cerni Cairat. Aquesta guia, tal com ha indicat el cònsol major, s’ha fet perquè “calia una mirada global i estratègica sobre l’urbanisme lauredià que transcendís els diferents mandats polítics”.

Amb tot, el llibre –ja disponible– és el resultat d’un procés de diagnòstic iniciat l’any 2023, en el qual més de 500 veïns van aportar les seves opinions, i de la detecció del fet que les actuacions urbanístiques a Sant Julià es van fer sense un model coherent a llarg termini tot responent a necessitats puntuals. Per això, l’escrit recull vuit principis “clau” en els quals la ciutadania, “qui ens ajudarà a definir com es concreten les accions que vindran a partir d’ara”, vol posar èmfasi: ser una parròquia més cohesionada, connectada, segura, neta, il·luminada, verda, sostenible i harmònica.

La cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, ha esmentat que el procés participatiu s’engega avui mateix i s’allargarà fins el 20 de març a través de reunions tant presencials com virtuals perquè “tothom pugui fer sentir la seva veu per definir aquest nucli urbà que va des de la plaça Laurèdia fins a la plaça de la Germandat”. A més, Cortesao ha assenyalat que es faran sessions específiques per als sectors més vinculats a aquesta zona: els comerciants, la gent gran i els centres educatius.

La primera acció concreta es farà a la plaça de Calonge, per a la qual la corporació laurediana ha destinat una partida de 400.000 euros i preveu que pugui estar enllestida aquest mateix 2025. “Es prioritza la plaça Calonge perquè és un símbol de deixadesa i una neteja que no ens agrada”, ha apuntat la cònsol menor, tot indicant ser conscients que és un espai que no compleix amb la majoria dels vuit principis que contempla el llibre blanc.

En aquest sentit, Cairat ha deixat clar que amb aquest procés participatiu i posteriorment d’aquesta primera acció “anirem planificant la resta d’inversions” com són la reforma de l’avinguda Verge de Canòlich per trams, la de la plaça de la Germandat, la de l’Hotel Pol o la finalització de les obres del Centre Cultural, previstes per enguany. En una fase posterior, el cònsol major ha explicat que també es vol treballar en la millora de la part alta del poble.