Sant Julià de Lòria registra 32 locals buits i 214 establiments en funcionament en el seu cens comercial

El Comú de Sant Julià de Lòria ha completat l’elaboració d’un cens comercial que proporciona una radiografia detallada de l’oferta de la parròquia. Aquesta iniciativa s’emmarca en el pla comercial dissenyat per revitalitzar el teixit econòmic de la vila i fomentar la dinamització del sector.

L’estudi ha identificat un total de 214 activitats comercials actives. D’aquestes, el 39,9% corresponen al sector de serveis, mentre que la restauració representa un 14,9%. Paral·lelament, s’han registrat 32 locals inactius, dels quals només un 18,7% tenen previsió de reactivació en el futur. A més, l’índex d’ocupabilitat comercial se situa en un 85%, un percentatge que reflecteix la bona salut del teixit comercial lauredià.

Aquest cens comercial no només ofereix dades quantitatives, sinó que també inclou indicadors clau per analitzar la situació actual del comerç a la parròquia. Amb aquestes dades, la corporació comunal preveu dissenyar estratègies més efectives per millorar la competitivitat, fomentar el consum local i adaptar l’oferta comercial a les necessitats de la ciutadania.

El projecte es va posar en marxa l’octubre del 2024 i s’allargarà fins al maig del 2025. Durant aquest període, s’estan duent a terme diverses accions, entre les quals destaca una taula de treball inicial que va permetre establir les prioritats del pla. Fruit d’aquestes reunions, es va impulsar la creació del cens comercial i l’elaboració de guies per a la comunicació digital i l’obertura de nous negocis.

A més, s’estan realitzant entrevistes personalitzades amb els comerciants de la parròquia per conèixer de prop les seves necessitats. Paral·lelament, a finals de febrer s’iniciarà un cicle de formacions en gestió, digitalització i emprenedoria, obert a tots els comerços lauredians interessats.