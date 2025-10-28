Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'estació de bombeig d'aigua de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Les obres es desenvoluparan en tres fases

Renovació de l’estació de bombeig d’aigua de l’Estadi Comunal per millorar la seguretat del subministrament

El projecte, valorat en 420.000 euros i impulsat pel comú, preveu substituir tot el sistema de bombeig i modernitzar el control i la gestió de la instal·lació

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de renovació i adequació de l’estació de bombeig de captació d’aigua potable situada a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. El projecte té per objectiu modernitzar una instal·lació clau per al subministrament d’aigua de la parròquia i reforçar-ne la fiabilitat i l’eficiència energètica. La licitació, que es publicarà dimecres al BOPA, té un pressupost estimatiu de 420.000 euros.

L’estació, que connecta els pous de captació de l’estadi amb els dipòsits de les Escaubelles, serà objecte d’una reforma integral. Els treballs inclouran la substitució del grup de bombeig, la millora del sistema elèctric i de control, i l’adequació dels espais tècnics. El nou equipament incorporarà quatre bombes operatives i una de reserva, totes amb tecnologia de variadors de freqüència per adaptar-se automàticament a la demanda de cabal i reduir el consum energètic.

El nou equipament incorporarà quatre bombes operatives i una de reserva, totes amb tecnologia de variadors de freqüència per adaptar-se automàticament a la demanda de cabal i reduir el consum energètic

El projecte preveu també la renovació del sistema de gestió i telegestió, que permetrà un control més precís i en temps real del funcionament de la instal·lació. Igualment, s’instal·larà un nou quadre de control al dipòsit de les Escaubelles per millorar la comunicació i la seguretat de tot el conjunt. La intervenció inclourà, a més, nous elements de seguretat industrial i de protecció contra incendis, amb detectors i extintors adaptats.

Les obres es desenvoluparan en tres fases per garantir en tot moment la continuïtat del servei. Aquestes fases contemplen la instal·lació del nou equipament, la posada en marxa progressiva del sistema, i la retirada definitiva del material antic. El projecte també inclou la millora arquitectònica de l'edifici tècnic, amb nous accessos i ventilació, així com la substitució completa del cablejat de potència i control entre els pous i la sala tècnica.

