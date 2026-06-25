Ordino defensa que els estudis de càrrega han marcat el nou POUP mentre espera la resolució dels recursos

El Comú d’Ordino ha reivindicat que els estudis de capacitat de càrrega han estat la base sobre la qual s’ha construït el nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). Durant la sessió del Consell de Comú, la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha explicat que aquests informes es van encarregar abans de redactar el planejament i que les conclusions es van incorporar al document. «Tot el que eren les conclusions de l’estudi de capacitat de càrrega màxima ho vam intentar traslladar al pla d’urbanisme, i justament el pla d’urbanisme ha sortit amb aquestes característiques«, ha afirmat.
En aquest sentit, Coma ha destacat que aquests estudis també serveixen per detectar mancances en els serveis comunals i planificar les inversions futures. «Potser haurem de fer un esforç, una inversió suplementària» en la xarxa d’aigua potable perquè «s’ha detectat un parell de colls d’ampolla». Aquesta informació també permet «organitzar o periodificar les inversions que volem fer sobre aigua potable, residuals i tota una sèrie d’elements que ens pertoquen als comuns».
«L’únic que estem fent aquí és organitzant el temps, que la construcció no es faci tota de cop ara i que lentament es pugui anar construint» – Maria del Mar Coma
D’altra banda, Coma ha defensat que el nou POUP no busca posar fi a la construcció, sinó ordenar-ne el creixement. «L’únic que estem fent aquí és organitzant el temps, que la construcció no es faci tota de cop ara i que lentament es pugui anar construint», ha manifestat. Tot i això, ha reconegut que la dependència dels ingressos procedents del sector és un repte de futur. «Ens hauríem de focalitzar a trobar alguna activitat suplementària o noves activitats que vinguessin al país que ens permetessin tenir uns ingressos que avui dia no tenim», ha dit, tot afegint que aquesta és una feina que «principalment hauria de treballar el Govern».
Pel que fa a la situació administrativa del POUP, Coma ha explicat que el comú continua pendent dels recursos presentats davant la Batllia. «Sembla que hi havia una vintena de recursos aproximadament i estem a l’espera que ens diguin aviam el què», ha assenyalat.
Per la seva banda, el conseller de la minoria, Enric Dolsa, ha apuntalat que a la darrera comissió es van revisar tots els apartats de l’informe i «la conclusió de cadascun dels punts és que no estan amb dificultats». Tot i això, ha admès que l’informe és molt extens i que mantindrà noves reunions amb els tècnics d’Urbanisme perquè «ens expliquin exactament els detalls de cadascun d’aquests punts».
Dolsa es mostra sorprés amb la quantitat d’hores extra
Un altre dels debats de la sessió ha estat el pagament d’hores extraordinàries. Així, Dolsa ha mostrat la seva sorpresa perquè un treballador hagi percebut prop de 1.000 euros en un mes. «M’estranya que hi hagi sempre una relació de 15 o 20 persones i n’hi ha una que sempre sobresurt amb un mínim d’un 60 o un 70% més que els altres», ha afirmat, tot remarcant que no volia personalitzar el debat.
No obstant això, Coma ha respost que encara s’ha d’analitzar el cas concret, però ha apuntat que probablement correspon a un treballador del Centre de Congressos. «És veritat que es fan molts actes al Centre de Congressos» i «només hi ha un parell de persones que saben com funciona la calefacció, l’aire, el micro o les llums i que, per tant, han d’estar presents en aquests casos», ha justificat.