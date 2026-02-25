Dolsa posa en dubte que el comú pugui acabar tirant endavant una modificació del POUP quan aquest ja ha estat validat

El Consell de Comú d’Ordino ha aprovat, amb l’abstenció del conseller de la minoria, Enric Dolsa, una modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) que conté canvis d’ordre material, gramatical i gràfic. Ara bé, l’aspecte que ha portat més cua té a veure amb la finca de l’Any de la Part, la qual s’ha convertit en una única unitat d’actuació i no en dues, com es regia fins avui dia. “Tinc molts dubtes que aquesta modificació es pugui fer”, ha assenyalat Dolsa, tot recordant que, una vegada aprovat definitivament, “fins al cap de sis anys no es poden fer modificacions importants” del POUP. “I aquesta ho és perquè estem parlant d’una parcel·la molt gran”, concretament d’entre 15 i 20 hectàrees.
En aquest sentit, l’excònsol major ordinenc ha demanat a la majoria l’informe jurídic que els ha avalat tirar endavant aquesta decisió. “Desconec el motiu de fons, però que ara s’ampliés l’edificació total tenint en compte una única unitat d’actuació seria una cosa molt dolenta”, ha incidit. En resposta, l’actual mandatària, Maria del Mar Coma, s’ha defensat dient que una modificació del POUP es pot fer en qualsevol moment, cosa que una revisió completa no, i ha apuntat que el màxim que s’hi podrà edificar en aquest terreny són 36.000 metres quadrats.
En tot cas, Dolsa ha reconegut estar d’acord amb els petits canvis, però no amb els fons del tema que s’ha tractat avui. Si les respostes no l’acaben de convèncer, “ho tornaré a exposar en Consell de Comú, explicant-ho una vegada tingui l’informe jurídic a mà, i a partir d’aquí la corporació decidirà”, ha completat, incidint que la proposta ha de rebre la valoració favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU).
Val a dir que l’Any de la Part, en la primera exposició pública que es va fer, ja es contemplava com una única unitat, però per un “malentès” amb la propietat durant el període d’al·legacions, segons el cònsol menor, Eduard Betriu, es va acabar fent amb dos. És aquest aspecte el que avui s’ha tornat a modificar, “perquè es va consultar i es pot fer”, perquè es tracta d’un mateix propietari i una mateixa zonificació. “Ens convé perquè així no es construeix en depèn de quines zones, i en comptes d’urbanitzar una zona que està més en alçada, volem que tot això es porti més a vora dels vials actuals”, ha afegit Coma.
Altres punts
Altres punts que s’han tractat durant el Consell de Comú d’avui i han rebut una ratificació unànime de tota la cambra ha estat l’aportació suplementària de 24.000 euros per fer-se amb la totalitat de l’aparcament del Prat de la Vilella, ja que al comú li restava tancar l’acord d’un terç d’aquest. El contracte és de cinc anys renovables anualment. Així, han indicat que la parròquia destina anualment 137.000 euros al lloguer de tots els aparcaments, i que les obres del de la Plana dels Camps començarà el 2 de març. D’altra banda, s’ha acordat incloure l”acció de caça’ en diferents zones de la vall de Sorteny, així com regularitzar en zona d’ús especial la captació d’aigua de la Serrera.