Marsol manté el pols amb Escaldes i avisa que les accions legals es posaran en marxa «en dos o tres dies»

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha refermat aquest dimecres, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, les crítiques al Comú d’Escaldes-Engordany per la manca d’informació sobre els contractes de lloguer. Així, ha avançat que Govern començarà a moure fitxa jurídicament «en un parell de dos o tres dies», després d’haver encarregat a un despatx d’advocats del país l’anàlisi de les accions que pot emprendre per obligar la corporació comunal a facilitar la documentació.
«Fa tres anys que estem demanant al comú que ens aporti aquesta informació. No és una demanda per saber, és una necessitat per a les polítiques d’habitatge del país», ha insistit Marsol, qui ha remarcat que «Escaldes és una parròquia molt gran i és imprescindible tenir aquesta informació». En aquest sentit, ha advertit que la manca d’aquestes dades «és un greuge important per als ciutadans d’Escaldes», ja que dificultaria, segons ha apuntat la titular de la cartera ministerial d’Habitatge, el control de l’aplicació en la nova normativa d’arrendaments.
«Fa tres anys que estem demanant al Comú d’Escaldes que ens aporti aquesta informació. No és una demanda per saber, és una necessitat per a les polítiques d’habitatge del país» – Conxita Marsol
Així, Marsol ha recordat que la normativa obliga els comuns a escanejar els contractes i incorporar-los al Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR), una eina que permet al Govern verificar, en cas de denúncia, si la legislació s’està aplicant correctament. «Des de l’1 de juliol els comuns han d’escanejar els contractes i introduir-los al SICAR. Molts ja ho estan fent i no veig per què el Comú d’Escaldes no ho pot fer», ha manifestat, tot afegint que «el SICAR va començar a funcionar el 2023 i tots els comuns estan introduint els contractes. L’únic que hi ha a zero al SICAR és Escaldes«.
La ministra, però, ha admès que encara hi ha contractes antics pendents de digitalitzar en altres parròquies, però sí que ha remarcat que «és important que tothom vagi posant informació perquè és una eina útil per a tots». Així doncs, i segons ha explicat, l’Executiu ja disposaria de prou informació per fer un seguiment general del mercat, però necessitaria la col·laboració de les corporacions comunals per a quan apareixen casos concrets. «Quan hi ha alguna denúncia, per exemple per la ‘trampa del fill’, requerim al comú pertinent i aquest ens facilita el contracte o la documentació», ha exemplificat.
«No sé quin nerviosisme electoral ha de ser aquest després de tres anys. Jo estic al final de la meva carrera política; aquí no hi ha cap qüestió al mig, només la intenció de fer les coses bé» – Conxita Marsol
Finalment, i en ser qüestionada per les declaracions de Rosa Gili, qui va atribuir els retrets al «nerviosisme» de l’Executiu, Marsol s’ha limitat a dir que «no tinc cap problema amb la senyora Gili. Ens asseurem i parlarem, i espero que puguem trobar una solució», deixant clar, però, que la paciència del Govern s’ha esgotat. «No podem esperar més», ha insistit, lamentant que «últimament és veritat que tenim problemes amb el Comú d’Escaldes, com també va passar amb els estudis de capacitat de càrrega».
Tanmateix, ha volgut desvincular la polèmica de qualsevol lectura electoral. «No sé quin nerviosisme electoral ha de ser aquest després de tres anys. Al contrari, la paciència que hem tingut. Jo estic al final de la meva carrera política; aquí no hi ha cap qüestió al mig, només la intenció de fer les coses bé perquè tots els ciutadans del país estiguin en la mateixa situació. La llei l’ha de complir tothom», ha conclòs.