  Comú de Canillo
Lleure esportiu i familiar

LÚDIC Canillo tanca la temporada amb increment de participants del 32,4% amb prop d’un centenar d’inscrits

Un dels objectius era facilitar la conciliació familiar i apropar l’esport de neu a totes les edats i el comú es mostra molt satisfet amb els resultats

El projecte LÚDIC Canillo ha finalitzat avui la temporada 2026 amb un notable increment de participants, consolidant-se com una proposta de referència en l’àmbit del lleure esportiu i familiar a la parròquia. La participació ha experimentat un augment significatiu respecte a l’any anterior. Si l’any 2025 es van acollir un total de 74 infants en les modalitats de surf de neu i esquí alpí, enguany la xifra ha crescut fins als 92 infants i 6 adults, fet que representa un increment global del 32,4 %.

Durant aquesta edició, el programa s’ha estructurat en diverses modalitats adaptades a les edats i disponibilitats dels participants. D’una banda, s’ha ofert una modalitat adreçada a infants de 3 a 6 anys amb activitat d’esquí els diumenges, que ha comptat amb 38 participants. Pel que fa als infants i joves de 7 a 16 anys, s’han organitzat diferents opcions: un grup de dissabte amb 19 participants, un grup de diumenge amb 24 infants i una modalitat de cap de setmana complet (dissabte i diumenge) amb 11 participants.

Com a novetat destacada d’aquesta temporada, s’ha incorporat també un grup d’adults, amb un total de 6 participants, que han pogut gaudir de l’activitat els diumenges, reforçant així el vessant familiar del projecte. La consellera d’Infància, Joventut i Esports, Laura Riba, ha valorat molt positivament els resultats d’aquesta edició i ha destacat que “l’increment d’activitats i participació confirma que el projecte LÚDIC respon a una necessitat real de les famílies de la parròquia, oferint una proposta educativa, esportiva i de qualitat en un entorn segur”.

Riba també ha remarcat que “un dels objectius principals era facilitar la conciliació familiar i apropar l’esport de neu a totes les edats, i els resultats demostren que anem en la bona direcció”. En aquest sentit, ha posat en valor la incorporació del grup d’adults, que “permet reforçar el caràcter familiar del programa i compartir l’experiència de la neu entre generacions”.

