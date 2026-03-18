Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge actual de la rotonda de la Serra de l’Honor, a la Massana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Resposta a la demanda parlamentària

L’ens governamental defensa que la rotonda de la Serra de l’Honor respon a criteris “d’interès nacional i mobilitat”

Raül Ferré afirma que la infraestructura no facilita cap parcel·lació i assegura que el procés sí que s'ha fet en tot moment “amb transparència i antelació”

El ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, ha defensat que la rotonda de la Serra de l’Honor, a la Massana, respon a criteris d’interès general i no a un desenvolupament urbanístic específic, segons es desprèn de la resposta escrita a les preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné. En relació amb la planificació urbanística de la infraestructura, Ferré ha assenyalat que la rotonda “està inclosa al complement quart del Pla sectorial de noves infraestructures viàries”, tot i remarcar que la nova infraestructura “no millora ni facilita cap parcel·lació de terrenys”, atès que “l’únic terreny particular afectat ja tenia la catalogació de sòl urbà consolidat”.

A més, el ministre ha afegit que l’actuació també comporta limitacions en els accessos futurs, ja que “l’accés a les eventuals futures edificacions haurà de ser passats deu metres dels extrems de la rotonda”, un aspecte que, segons ha indicat, millora la situació respecte a l’estat previ del revolt. Pel que fa a la finalitat de l’obra, Ferré ha afirmat que “respon a criteris d’interès nacional i mobilitat, però també urbanístics-viaris”, i ha justificat la intervenció per la necessitat d’adequar els pendents de la via.

En relació amb els possibles conflictes d’interès, el titular de Territori i Urbanisme ha assegurat que “no veiem a què es refereix per evitar possibles conflictes d’interès”, i ha remarcat que “es van seguir els processos establerts a la LGOTU, inclosa la publicació al BOPA”. En aquest sentit, ha detallat que la incorporació de la rotonda es va fer mitjançant la modificació del Pla sectorial de noves infraestructures viàries, fet que “va provocar la modificació del POUP”, de manera que els terrenys afectats van passar a formar part del sistema viari.

Així mateix, Ferré ha indicat que “tant el Govern com el comú han actuat amb transparència i antelació”, i ha afegit que “tothom en qualsevol moment pot consultar el BOPA per veure gràficament la petjada urbanística de la rotonda en el sistema viari nacional”. A més, ha apuntat que el Comú de la Massana va informar els veïns afectats sobre l’impacte de la infraestructura, especialment pel que fa a la reducció de places d’aparcament.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu