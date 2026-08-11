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  • L'avís del tancament de les piscines i el gimnàs comunals. | Comú d'Escaldes-Engordany
Agències
Tasques de manteniment

Les piscines comunals d’Escaldes-Engordany tancaran més de dues setmanes per la parada tècnica anual

Romandran sense activitat del 22 d’agost al 8 de setembre i els abonats podran accedir als centres d’Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià i Encamp

Les piscines comunals i el gimnàs d’Escaldes-Engordany romandran tancats entre el 22 d’agost i el 8 de setembre, ambdós dies inclosos, amb motiu de la parada tècnica anual. Tanmateix, els abonats podran continuar fent ús d’altres instal·lacions esportives del país mentre duri el tancament, tenint accés al Centre Esportiu d’Ordino, als Serradells d’Andorra la Vella, a LAUesport de Sant Julià de Lòria i al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Val a dir que la parada tècnica es duu a terme anualment coincidint habitualment amb els darrers dies d’agost i els primers de setembre, període que s’aprofita per efectuar les tasques de manteniment necessàries.

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