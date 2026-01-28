Les llicències de parcel·lació de terrenys privats a Sant Julià es mantindran cancel·lades un any i mig més

La concessió de llicències per a la parcel·lació de terrenys privats a Sant Julià de Lòria continuarà cancel·lada fins, com a mínim, la tardor de l’any vinent. El Consell de Comú ha aprovat aquest dimecres, per assentiment, prorrogar durant un any i sis mesos més la suspensió de les llicències, les quals ja havien quedat aturades el passat 22 de gener. La decisió s’ha pres mentre no s’aprovi el Pla d’Ordenament i Urbanisme Parroquial (POUP) definitiu, un document clau per fixar el model de creixement de la parròquia.
Des del comú s’ha justificat l’ampliació de la moratòria pel fet que continuen els treballs de revisió del POUP i que el calendari d’aprovació preveu una validació provisional a finals d’aquest any, amb l’horitzó posat en una aprovació definitiva a la tardor del 2027. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha assenyalat que “era necessari allargar aquesta suspensió per poder continuar els treballs de revisió amb certa calma”, tenint en compte el context de creixement urbanístic actual.
Cairat ha explicat que el calendari respon a “l’imperatiu legal de compliment dels terminis de les revisions dels plans d’ordenament” i ha remarcat que el model urbanístic no només de la parròquia, sinó del conjunt del país, “necessita un replantejament molt important” davant el boom constructiu. En aquest sentit, ha defensat que el desenvolupament ha de ser compatible amb la capacitat de l’administració per garantir serveis bàsics com l’aigua, les infraestructures viàries, el tractament d’aigües residuals o els serveis socials, sanitaris i educatius.
“Era necessari allargar aquesta suspensió per poder continuar els treballs de revisió amb certa calma i evitar que la parròquia es continuï desenvolupant excessivament” – Cerni Cairat
La voluntat de l’ens comunal, segons ha detallat el cònsol major, és avançar cap a un creixement “mesurat i assumible”, afirmant que l’objectiu és determinar quina és la capacitat de càrrega “òptima” de la parròquia per assegurar “una qualitat de vida com a mínim igual o millor que l’actual”. Una vegada el POUP s’aprovi de manera provisional, a finals d’aquest any, s’obrirà el període perquè les parts interessades puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva, prevista un any més tard. Durant tot aquest interval, la suspensió de llicències es mantindrà vigent.
La minoria demana participar en la Comissió d’Urbanisme i més celeritat
Des de la minoria comunal, el conseller Josep Majoral ha avançat que donaran suport a la pròrroga de la suspensió, però ha posat l’accent en la necessitat de participar activament en el procés. Majoral ha defensat que “el creixement de la parròquia ha de ser ordenat” i ha remarcat que les infraestructures han de poder assumir aquest desenvolupament. En aquest sentit, ha apuntat que hi ha “una part molt tècnica” que va més enllà de la voluntat política i que passa per determinar “quina capacitat pot absorbir de creixement la parròquia”.
El conseller de la minoria ha situat com a primer pas la revisió dels estudis de càrrega. “Hem de conèixer aquests estudis, mirar-los a fons i tenir clar fins on pot anar la parròquia”, ha assenyalat, abans d’entrar en el debat més polític sobre el model urbanístic. Segons Majoral, només un cop definits aquests límits es pot abordar “la part de visió”, és a dir, decidir “com ho volem i què és el que volem”.
El comú aposta per una aprovació provisional del POUP a finals d’any i per obrir un procés participatiu abans de la validació definitiva el 2027
En aquest marc, ha plantejat el debat sobre el tipus de desenvolupament que s’ha de permetre, posant exemples com l’alçada dels edificis, i ha afirmat que aquest és “el marc polític que nosaltres tenim molt clar” i que defensaran en les reunions de treball. Alhora, ha expressat la preocupació per la incertesa que generen els terminis i ha reclamat més celeritat en el procés.
En resposta, Cairat ha indicat que la primera fase dels treballs del POUP és principalment tècnica i de despatx, fet pel qual la participació de la minoria no és viable en aquest moment. Tot i això, ha assegurat que en una segona fase sí que està previst fer-los partícips i ha anunciat la creació d’una taula de revisió amb la participació de col·lectius, veïns, promotors immobiliaris i propietaris de terrenys. “Vull enviar un missatge de seguretat perquè tots participaran”, ha afirmat, tot reconeixent que les expectatives de propietat generen neguit, però insistint que el procés ha de servir per garantir un creixement equilibrat i sostenible de la parròquia.