L’obra nova creix un 285% impulsada per locals i edificis plurifamiliars, tot i la caiguda de les llicències de construcció

El nombre de llicències urbanístiques de construcció d’obra nova planta durant el 2024 ha estat de 88, amb una superfície total autoritzada de 432.278 metres quadrats. Aquest fet suposa una disminució del 3,3% quant al nombre de llicències urbanístiques i un augment del 32,4% del nombre de metres quadrats d’obra nova autoritzats respecte a l’any 2023. D’aquestes xifres s’obté que la mitjana de metres quadrats autoritzats per permís és de 4.912 m²/permís, una pujada del 36,9% respecte a l’any anterior, segons indica el departament d’Estadística del Govern.
Els habitatges plurifamiliars amb 313.979 m² han augmentat un 31,7% respecte als metres quadrats autoritzats de l’any anterior, mentre que els habitatges unifamiliars, amb 24.543 m² han disminuït un 61,4%. Els altres tipus d’edificis, entre els quals es troben establiments hotelers, locals comercials, magatzems, oficines, aparcaments i altres, representen 93.756 m² d’obra nova autoritzada, el que correspon a una variació anual positiva del 284,9%.
La parròquia amb el nombre més gran de metres quadrats autoritzats és Escaldes-Engordany amb 197.590 m² d’obra nova, seguida d’Andorra la Vella amb 97.694 m². Tot i això, Encamp, amb 65.748 m² de superfície autoritzada, té la variació més significativa respecte a l’any 2023 amb un creixement del 369,6%. Per parròquies, si només es comptabilitzen del 2024 els metres quadrats autoritzats d’obra nova a les parròquies centrals representen gairebé 7 de cada 10 metres quadrats dels totals autoritzats al país en aquest període.
Les ajudes públiques a la rehabilitació durant l’any 2024 han ascendit a 1.886.874,22 euros, un 12,7% més respecte a l’any anterior, repartides en 311 sol·licituds, una disminució del 16,8% en comparació amb el 2023, sent ‘Millora de l’eficiència energètica’ i ‘Energies renovables’ els tipus d’actuacions principals amb 144 i 93 sol·licituds, respectivament. Aquestes dues tipologies d’actuació van correspondre al 67,9% de l’import total atorgat.