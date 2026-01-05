Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses

Ni les baixes temperatures, ni una considerable espera d’una mitja hora han enfredat l’ambient a la capital durant la cavalcada dels Reis Mags d’Orient. I és que, per una banda, l’inici del recorregut estava programat per a les 18.00 hores, però no ha estat fins aproximadament les 18.30 hores quan les primeres carrosses s’han deixat veure per la plaça Príncep Benlloch. Una espera que s’ha fet més dura pel fred, amb temperatures que han oscil·lat entre els set i vuit graus sota zero.
Amb tot, l’espera ha arribat a la seva fi i el so de la batucada ha donat inici a la cavalcada, amb els nens i nenes prenent protagonisme, però també amb persones més grans gaudint del moment. És el cas d’un matrimoni andorrà d’uns setanta anys que han explicat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que “cada any venim i la veritat és que ens ho passem molt bé”. Els padrins detallen que algun any venen amb els nets, però que enguany “no han passat les festes a Andorra perquè els nostres fills no viuen aquí”. No obstant això, la manca dels nets no ha impedit que ells també gaudeixin de la tarda. “Hem decidit venir igual perquè ens agrada l’ambient”. A més, tot i que el fred ha molestat, no ha impedit a la parella gaudir: “És veritat que avui fa molt fred, però vivim a Andorra des de fa molts anys i estem acostumats”.
Els qui tampoc s’han volgut perdre la cavalcada han estat alguns dels jugadors de l’FC Andorra i del MoraBanc Andorra. És el cas de Lautaro de León i Gael Alonso per part del futbol, i Rubén Guerrero i Aaron Best per part del bàsquet. A més, també hi eren presents les mascotes d’ambdós clubs, el Brut i el Tamarro, formant part de la desfilada.
Tornant a les protagonistes d’avui, les carrosses, una vintena ha recorregut els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i els personatges animats clàssics han estat els més presents. Tot i que també hi ha hagut espai per a una carrossa amb representació andorrana, amb una maqueta a gran escala de l’església de Sant Miquel d’Engolasters.
Parlant amb més gent present a la capital, un pare amb el seu fill, els quals han vingut a passar uns dies al Principat, ha explicat que, tot i ser el nen molt petit (quatre anys), “considero que és important que visqui aquests moments encara que potser en uns anys no els recordi amb detall”. En aquest sentit, un altre matrimoni amb una nena de vuit anys ha apuntat que des que la seva filla és petita la porten a veure els Reis. “A partir dels sis anys ho va començar a gaudir més. Nosaltres intentem no quedar-nos al marge i recollir els caramels amb ella”. Així, la tarda ha transcorregut amb normalitat, amb els nens i nenes damunt de l’esquena dels seus pares cridant, demanant caramels i alguns aprofitant per entregar directament als Reis la seva carta.
La resta del país també viu amb il·lusió la tarda més màgica de l’any
A banda de la vall central, les cavalcades dels Reis Mags s’han viscut amb gran participació i ambient festiu a la resta del país. A Canillo, unes 800 persones han acompanyat Ses Majestats en un recorregut lluminós des de la Casa Comuna fins a Canillo Brilla. A Encamp, la desfilada ha incorporat un component artístic amb l’espectacle itinerant ‘Voyage d’un songe’, mentre que al Pas de la Casa els Reis han protagonitzat una espectacular arribada per les pistes d’esquí amb retrac i baixada de torxes, culminada amb focs artificials i una recepció amb xocolata i coca.
A Ordino, l’arribada ha estat marcada per la tradició, amb la Festa de Reis i el repartiment final de tortell i xocolata a la plaça Major. A la Massana, la cavalcada ha recorregut els principals carrers de la parròquia fins a la plaça de les Fontetes, on els infants han pogut saludar de prop Ses Majestats. Finalment, a Sant Julià de Lòria, la desfilada ha transcorregut pels carrers centrals fins a la plaça de la Germandat, en una tarda amb molta presència familiar, animació i iniciatives inclusives com un tram silenciós.