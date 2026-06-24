Des d’aiguagim fins a ciclisme, Encamp impulsa un estiu amb una àmplia oferta d’activitats esportives a l’aire lliure

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i el Centre Esportiu del Pas de la Casa han donat el tret de sortida a l’estiu amb la nova programació de les activitats dirigides a l’aire lliure. L’objectiu de la iniciativa és promoure els hàbits saludables, facilitar la pràctica esportiva durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, i apropar l’activitat física a la ciutadania.
A Encamp, les activitats es desenvoluparan del 23 de juny al 4 de setembre i inclouran sessions de circuit, suspensió, estiraments, coreografia, ciclisme en sala, aiguagim, ioga, sumba, iniciació a córrer i batxata. Les activitats es duran a terme al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, a la piscina de la Mola, al parc de l’Ossa, a la plaça Sant Miquel i a la terrassa del Complex.
Al Pas de la Casa, la programació tindrà lloc del 22 de juny al 5 de setembre i inclourà activitats de circuit, aiguagim, ciclisme en sala, iniciació al córrer i batxata, així com sessions al Centre Esportiu i a l’aire lliure a la plaça de l’Església i a la terrassa de la Plage Blanche.
Les activitats es desenvoluparan del 23 de juny al 4 de setembre i inclouran sessions de circuit, suspensió, estiraments, coreografia, ciclisme en sala, aiguagim, ioga, sumba, iniciació a córrer i batxata
Les propostes són gratuïtes, tot i que enguany hi ha activitats dirigides que seran de pagament per a les persones no abonades als centres esportius de la parròquia. En aquest cas, s’haurà de pagar l’entrada diària al centre esportiu corresponent si es vol realitzar activitats com circuit, coreografia, estiraments i suspensió al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp o per a activitats com aiguagim, ciclisme en sala i circuit al Centre Esportiu del Pas de la Casa.
Les persones interessades en participar han realitzar obligatòriament reserva prèvia a través de comuencamp.ad/dirigidesestiu o trucant al Complex Esportiu d’Encamp (+376 732 700) o al Centre Esportiu del Pas de la Casa (+376 755 111). Es pot reservar 48 hores abans de l’activitat i cada usuari pot sol·licitar únicament una plaça. Les persones no abonades a centres esportius de la parròquia podran fer la reserva amb una antelació màxima de 24 hores abans de la realització de l’activitat.
La programació incorpora també diverses sessions al juliol i a l’agost de ioga a la natura, de dues hores de durada, que es duran a terme en alguns dels indrets més emblemàtics de la parròquia. La primera serà el 4 de juliol a l’Estany de les Abelletes o a la terrassa de Plage Blanche, en funció de la meteorologia. La següent es produirà l’11 de juliol a Sant Romà de les Bons, es continuarà el 18 de juliol a l’Estany de les Abelletes del Pas de la Casa, i el 25 de juliol al llac d’Engolasters. Pel que fa al mes d’agost, el dia 8 es farà a Sant Romà de les Bons mentre que el 22 la sessió es durà a terme de nou a al llac d’Engolasters.