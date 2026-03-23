La Massana orienta el nou POUP cap a limitar el creixement i preservar el paisatge amb noves bases urbanístiques

El Comú de la Massana ha presentat el document de bases del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) en la sessió de cloenda del Consell Consultiu, culminant el procés participatiu en què han pres part una trentena de representants de diferents sectors de la parròquia. Durant la reunió s’ha fet una síntesi dels debats de les sessions temàtiques (espais lliures i equipaments, mobilitat, habitatge i activitat econòmica, patrimoni i paisatge) i de les aportacions recollides a través del portal del POUP.
El document fixa com a punt de partida la definició de la Massana com a territori de natura i muntanya, amb l’objectiu de preservar la qualitat de vida i un model econòmic centrat en el turisme i els serveis. A partir d’aquesta base, el nou planejament orienta el creixement urbanístic cap a la protecció del paisatge, la cohesió entre nuclis i un ús més eficient del sòl.
Entre les directrius estratègiques, el comú planteja potenciar els espais lliures i el sòl no urbanitzat, mantenint el percentatge de cessió obligatòria en el 15%, així com reorientar el creixement a través del sistema de quotes i d’un model que prioritzi la compacitat i la qualitat del teixit existent. El document defineix cinc línies d’actuació: ordenar la mobilitat, integrar patrimoni i paisatge, garantir un repartiment equilibrat dels equipaments, dimensionar el creixement segons les necessitats reals i adaptar la regulació del sòl i de l’edificació.
Entre les mesures concretes, es planteja fixar les alçades existents com a criteri per a noves construccions, amb l’objectiu d’afavorir la integració en el teixit consolidat. L’arquitecte urbanista Sebastià Jornet ha explicat que el planejament també tindrà en compte la situació del sòl com a element clau d’ordenació, diferenciant entre sòl urbanitzat i no urbanitzat i ajustant la classificació del sòl urbanitzable segons factors com la localització, el pendent o l’impacte paisatgístic.
“Ara tenim la diagnosi i el document de bases, que estableixen els criteris a partir dels quals s’articularà el nou POUP. Un dels temes que haurem de repensar és la modificació de les parcel·les mínimes en sòl urbanitzable”, ha avançat la cònsol major, Eva Sansa. Durant el Consell Consultiu també s’ha valorat positivament el funcionament del sistema de quotes, el qual es preveu mantenir com a eina per regular el creixement.
Amb la presentació del document de bases es tanca la fase consultiva i s’inicia la redacció tècnica del pla, en la qual ja treballa l’equip d’arquitectes amb reunions periòdiques amb el Comú. El text del nou POUP es preveu sotmetre a exposició pública al juliol i a l’octubre es debatrà en sessió de Consell per a la seva aprovació provisional.