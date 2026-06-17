Avancem reclama a la majoria comunal millores laborals per frenar les baixes i les dificultats per cobrir vacants

Avancem tornarà a portar al Consell de Comú el debat sobre les condicions laborals del personal de la corporació. El grup ha presentat una pregunta per a la sessió d’aquest dijous en què reclama conèixer quines mesures pensa impulsar la majoria per millorar les condicions de treball dels empleats comunals. Segons exposa la consellera Marta Pujol, les comissions de Recursos Humans i dels diferents departaments han evidenciat un «degoteig constant de baixes i renúncies» i una «dificultat evident per cobrir les vacants o garantir el bon funcionament d’alguns serveis».
Davant d’aquesta situació, la formació considera que caldria impulsar mesures similars a les adoptades per altres administracions, apostant per actuacions com la reducció de la jornada laboral o millores salarials per garantir «un funcionament òptim dels serveis públics». Així, l’oposició recorda que, durant el debat celebrat el desembre, la majoria va defensar que les comparacions amb altres administracions «s’havien de posar en context» i no eren pertinents.
«En aquest mandat no s’ha aplicat cap millora real i efectiva de les condicions de treball» – Avancem
Tanmateix, Avancem sosté que la gestió pública no es pot equiparar al sector privat, ja que la seva funció principal és oferir serveis públics de qualitat a la ciutadania. En aquest sentit, la formació assenyala que un grup de treballadors va traslladar recentment als cònsols una carta reclamant millores laborals i que la resposta rebuda va ser que els empleats comunals «ja tenien més bones condicions que el sector privat». «És més adequat emmirallar-se en altres administracions que en el funcionament del sector privat», han afegit.
Per altra banda, el grup recorda igualment que el cònsol menor, Xavier Fernàndez, va anunciar fa mig any que s’estava treballant en un reglament de jornada laboral per afavorir la conciliació, tot i que, segons apunten, i més enllà dels protocols contra l’assetjament aprovats recentment, «en aquest mandat no s’ha aplicat cap millora real i efectiva de les condicions de treball». Per aquest motiu, Avancem preguntarà al ple quan preveu la majoria completar la revisió de les graelles salarials i desplegar mesures com «la flexibilització i la reducció de la jornada laboral» o «l’aplicació del treball no presencial».