Govern assegura que emprendrà «mesures legals» contra Escaldes per obtenir dades dels contractes de lloguer

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha assegurat que el Govern es veurà obligat a emprendre «mesures legals» contra el Comú d’Escaldes-Engordany per tal de poder obtenir informació relacionada amb els contractes de lloguer que l’ens governamental reclama des de fa temps. «Hi ha una parròquia que no ens facilita cap mena d’informació, com és el cas d’Escaldes, i ens veiem obligats a dur a terme mesures legals contra l’administració per obtenir unes dades que portem temps reclamant«, ha manifestat Marsol durant el debat de la proposta de resolució presentada pel grup parlamentari d’Andorra Endavant per impulsar la digitalització dels contractes d’arrendament i l’automatització de les ajudes a l’habitatge.
Precisament, la iniciativa del grup encapçalat per Carine Montaner plantejava culminar la digitalització dels contractes de lloguer mitjançant una signatura electrònica que garanteixi la validesa tant del propietari com del llogater. A més, es proposava implantar un sistema automàtic que permeti verificar si una unitat familiar destina més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer per agilitzar la concessió de les prestacions. Una proposta, però, que finalment ha estat rebutjada per la cambra parlamentària, en línia amb la resta de propostes de resolució presentades aquest dimarts per la bancada d’Andorra Endavant.
Des del grup Socialdemòcrata, Pere Baró ha assegurat que la proposta «necessita millorar» perquè «parteix d’una lògica que sospita del bon ús dels recursos públics, que no hauria de ser sempre generalitzada en les persones que la sol·liciten». En la mateixa línia, el conseller de Concòrdia Jordi Casadevall ha admès que «el segon punt és viable amb el registre que posseeixen els comuns i amb la signatura digital», però ha criticat el plantejament de la proposta perquè «posar en dubte l’actitud dels ciutadans ens molesta». «No totes les famílies han de tenir mèrits per aconseguir les ajudes; no unes són més vàlides que altres, la qüestió és que les necessiten», ha remarcat.
«S’ha de corroborar el frau social perquè tots els membres d’una unitat familiar treballin, a excepció dels jubilats i els estudiants» – Carine Montaner
Per la seva banda, Marsol ha defensat que el Govern ja està avançant en aquesta matèria i ha recordat que «vam fer la posada en marxa del SICAR, que ens permet veure la demanda del mercat dels contractes d’arrendament». En aquest sentit, ha explicat «ja s’estudia amb els comuns aquesta digitalització, que amb la nova llei encara incorporarà altres mesures», però ha reiterat que «l’encreuament de dades i el pagament automàtic no són factibles». «L’automatització de les ajudes ja es porta a terme en les administracions que garanteixen i estudien el tractament de les dades personals», ha afegit.
En el torn de rèplica, Montaner ha reiterat que cal continuar aprofundint en els mecanismes de control: «S’ha de corroborar el frau social perquè tots els membres d’una unitat familiar treballin, a excepció dels jubilats i els estudiants». A més, ha qüestionat els arguments de l’Executiu qüestionant-se que «si teniu l’historial social i les dades de la CASS, no pot haver-hi cap encreuament de les dades i que la IA no pugui recopilar de manera automàtica?», tot encoratjant el Govern a avançar en aquesta línia: «Us encoratgem perquè seria una millora».