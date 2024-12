Escaldes-Engordany estrena tres línies regulars de bus per millorar la mobilitat urbana

L’alta demanda registrada fins ara pel servei de bus a la demanda ha evidenciat la necessitat de crear línies regulars per oferir un transport més eficient i accessible. Malgrat aquest canvi, el servei de bus a la demanda es mantindrà exclusivament per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

A partir d’ara, tres línies regulars iniciaran el seu recorregut des de la parada de Caldea amb una freqüència de sortides cada hora. El servei estarà disponible de dilluns a divendres des de les 07.00 h del matí fins a les 21.15 h, amb les excepcions següents: la sortida de les 13.00 h es farà a les 13.15 h i la de les 16.15 h es trasllada a les 17.15 h per garantir el descans dels conductors.

Els caps de setmana i festius, el servei s’ajustarà als horaris següents: les línies començaran a operar a les 09.00 h des de Caldea. La línia fins a Engolasters mantindrà la darrera sortida a les 21.15 h, mentre que les línies de Sant Jaume i Els Vilars es fusionaran durant el cap de setmana, amb l’última sortida a les 20.45 h.

El servei a demanda continuarà disponible per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, ja sigui permanent o temporal. Funcionará de dilluns a divendres de 8 h a 20 h, amb dues pauses de descans per als conductors, de 30 minuts cadascuna, a les 11 h i a les 17 h. Per accedir a aquest servei, caldrà donar-se d’alta aportant la documentació necessària que acrediti els requisits. Les inscripcions es poden fer de manera presencial al centre d’atenció d’usuaris de l’EE Bus, situat al servei de circulació, o mitjançant el correu electrònic eebus@e-e.ad. Un cop validada l’alta, els usuaris podran fer les reserves a través de l’aplicació RIDE PINGO o trucant al 775 577, com s’ha fet fins ara. Les reserves hauran de gestionar-se amb un dia d’antelació, indicant les adreces de recollida i destí, sempre dins del territori d’Escaldes-Engordany.

Els detalls sobre les parades, freqüències i altres aspectes del servei es poden consultar al web oficial del Comú: www.e-e.ad.