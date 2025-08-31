Encamp tanca el 36è aplec de sardanes amb una jornada de ball i vermutada popular a la plaça dels Arínsols

La plaça dels Arínsols d’Encamp ha estat aquest diumenge l’escenari central del 36è aplec de la sardana, el qual ha posat punt final a un cap de setmana ple de música, germanor i tradició. Des de les 11.00 hores, les cobles La Flama de Farners i la Jovenívola de Sabadell han ofert la interpretació d’una dotzena de sardanes que han fet ballar veïns i visitants.
Una de les novetats d’enguany ha estat la vermutada popular, celebrada al migdia i que ha reunit persones de totes les edats. Molts dels assistents han aprofitat per quedar-se després i gaudir de les sardanes posteriors. Entre el públic, també hi eren presents autoritats comunals com el cònsol menor, Xavier Fernández, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans.
La celebració ha continuat a la tarda, a partir de les 16.30 hores, amb una ballada de tretze sardanes més que han tancat el programa d’un cap de setmana que també ha commemorat els 30 anys d’Encamp com a ciutat pubilla de la sardana, l’única del país amb aquest títol.