‘El Troc’, la nova iniciativa per promoure la sostenibilitat

La primera edició del Troc d’Andorra la Vella, una iniciativa destinada a fomentar la consciència col·lectiva sobre el valor dels objectes i materials, tindrà lloc els pròxims 17 i 18 de gener de 2025. Aquest projecte s’emmarca dins la promoció de l’economia circular i busca ser un motor de canvi cap a hàbits més sostenibles.

En relació amb aquesta proposta, la cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat que l’objectiu principal és reduir els residus i fomentar pràctiques respectuoses amb el medi ambient. “Com a administració pública, hem de donar exemple i impulsar campanyes en benefici de l’economia circular”, ha subratllat.

Losada ha volgut remarcar que el Troc no és un mercat de segona mà, sinó un espai d’intercanvi que fomenta el consum conscient i sostenible. Aquest projecte, que es durà a terme de manera bianual, està organitzat per l’entitat Andtropia, amb la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana del Comú.

La cap de Projectes d’Andtropia, Mercè Miguel, ha explicat que el Troc constarà de dues parts diferenciades. El 17 de gener, a la tarda, es recolliran els articles que s’exposaran al mercat. L’endemà, el 18 de gener, se celebrarà el mercat d’intercanvi a la sala Consòrcia del Centre de Congressos. “Cada participant pot portar un màxim de cinc peces, que seran valorades i bescanviades per trocs, la moneda de l’esdeveniment, segons el seu estat i valor”, ha detallat Miguel. Quant als productes admesos, ha puntualitzat que no s’acceptarà roba interior i que els articles han d’estar nets, sense taques, forats ni desperfectes greus.

Paral·lelament al mercat, s’han organitzat diverses activitats amb l’objectiu d’ampliar l’abast de l’esdeveniment i fomentar la participació ciutadana. El dilluns, 13 de gener, tindrà lloc una reunió informativa en línia per explicar el funcionament del sistema d’intercanvi i resoldre dubtes. “Serà una oportunitat per familiaritzar-se amb el procés abans del gran dia”, ha assenyalat Losada.

El 15 de gener, s’organitzaran dues activitats addicionals: un taller de moda sostenible per a adolescents, que es farà al Rusc, i una reunió de voluntariat jove per animar a la participació activa dels més joves, fomentant el compromís social i ambiental.

Finalment, el dissabte, 18 de gener, s’habilitarà un espai de cafeteria i un córner infantil per crear un ambient acollidor i familiar. A més, a les 16 hores, hi haurà una xerrada sobre moda sostenible, en què es debatran els reptes ambientals i socials que planteja la indústria tèxtil. “Amb aquest conjunt d’activitats complementàries volem involucrar la ciutadania i oferir eines per reflexionar sobre com podem adoptar hàbits més sostenibles en el nostre dia a dia”, ha conclòs la cònsol.