Canvi d'ubicació

El servei de Circulació i Atenció Ciutadana d’Encamp s’instal·la al nou edifici del Parc de l’Ossa

Les noves dependències, situades en una zona cèntrica i accessible, permetran millorar l’atenció a la ciutadania i l’operativa dels agents

A partir d’aquest dimecres, el servei de Circulació i Atenció Ciutadana d’Encamp s’ubicarà a les noves instal·lacions situades al Parc de l’Ossa, a tocar de l’avinguda Príncep Benlloch. L’edifici ha estat construït específicament per acollir aquesta unitat, amb l’objectiu de millorar-ne tant la funcionalitat com l’accessibilitat.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha destacat que el canvi representa “una millora tant per a la ciutadania com per al propi servei”, ja que la nova ubicació és “a peu de carrer i en una zona molt cèntrica de la parròquia“, fet que facilita l’accés dels usuaris i la mobilitat dels agents en cas d’intervenció.

Inicialment, la central es trobava a l’antic Prat Gran. Amb l’inici de les obres del nou parc, el servei es va traslladar provisionalment a l’Antiga Casa Comuna, a l’avinguda de François Mitterrand. Amb la finalització dels treballs i l’adequació de l’espai segons els requisits tècnics i funcionals, el personal del servei ha pogut fer el trasllat definitiu a les noves dependències.