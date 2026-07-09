El parc del Comapedrosa nodreix la seva oferta amb visites per descobrir el món de les abelles i d’astronomia

El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa reforça aquest estiu la seva aposta per l’educació ambiental amb un programa d’activitats que convida a conèixer de prop la riquesa natural del territori, tant de dia com de nit, segons han destacat des del comú massanenc. Les iniciatives se centren, així, en dos dels grans valors del parc: la biodiversitat i la qualitat excepcional del seu cel nocturn.
És per això que una de les propostes destacades és el retorn de les abelles al Parc Natural. Durant els mesos d’estiu i fins al setembre, es recorda, les arnes tornen a instal·lar-se al parc per desenvolupar la seva important tasca de pol·linització i producció de mel. Es tracta d’una activitat que contribueix a la correcta conservació dels ecosistemes de muntanya i a la preservació de la biodiversitat.
Per apropar aquesta realitat a la ciutadania, s’han programat visites guiades d’educació ambiental que permetran descobrir el fascinant món de les abelles, entendre el seu paper essencial en la natura i conèixer el procés d’elaboració de la mel del Parc Natural del Comapedrosa. Val a dir que les activitats estaran disponibles fins al mes de setembre i estan pensades per a tots els públics.
Paral·lelament, el Refugi del Comapedrosa organitza aquest estiu i a l’inici de la tardor diverses sessions d’observació nocturna. L’objectiu és, segons informen des de l’administració, «acostar els participants en el coneixement del cel nocturn i sensibilitzar-los sobre la importància de preservar els espais naturals lliures de contaminació lumínica».
Convé recordar que la primera activitat tindrà lloc la setmana vinent en el marc d’una acció d’educació ambiental destinada exclusivament als infants de l’Esplai que participen en la setmana de muntanya i que s’allotgen al refugi.
Posteriorment, durant els mesos de juliol, agost i setembre, s’organitzaran sessions obertes als hostes del Refugi del Comapedrosa. Les observacions es realitzaran un cop s’hagi fet fosc i «permetran identificar alguns dels principals elements visibles del cel nocturn en un dels indrets més emblemàtics del país», reconegut com a Reserva Starlight.
Un bonus que val la pena
A més, les persones allotjades al refugi que ho desitgin podran participar en una observació complementària a la matinada de l’endemà, abans de la sortida del sol, per descobrir així altres fenòmens astronòmics visibles en aquestes hores. Les dates previstes per a les sessions obertes són el 23 de juliol, el 13 d’agost i el 22 de setembre, tot i que es podran adaptar en funció de les condicions meteorològiques, la demanda o les necessitats organitzatives del refugi.
Les observacions començaran a partir de les 21.00 hores al Refugi del Comapedrosa i «ofereixen una oportunitat única per gaudir de la natura des d’una perspectiva diferent», descobrint al mateix temps els secrets del cel de muntanya en un entorn privilegiat.
Amb aquestes activitats, el Parc Natural del Comapedrosa i el Refugi del Comapedrosa continuen promovent la divulgació ambiental i la sensibilització sobre la importància de preservar el patrimoni natural, fomentant experiències que connecten les persones amb el territori i els seus valors, com realcen des del comú.